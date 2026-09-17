İBB anlık trafik haritasına göre, megakentte günün bu saatlerinde hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda kritik düğüm noktaları oluşmuş durumda. Şehrin kalbi sayılabilecek bölgelerin tamamen kırmızıya büründüğü görülüyor.
İstanbul trafiğinde son durum: Hangi ilçelerde yoğunluk var?
İstanbul genelinde anlık trafik yoğunluğu yüzde 54 seviyesine ulaşırken, ana arterler ve köprü bağlantı yollarındaki tıkanıklıklar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Harita verilerine göre, özellikle E-5 karayolu ve TEM bağlantılarında trafik yer yer durma noktasına gelmiş durumda.Gülsüm Hülya Sundu
D-100 (E-5) karayolu üzerinde Beylikdüzü'nden başlayıp Avcılar ve Küçükçekmece'ye doğru uzanan hatta trafiğin ciddi şekilde yavaşladığı ve haritada turuncu/kırmızı renklerle işaretlendiği görülüyor. Bakırköy hizasından Haliç Köprüsü'ne doğru ilerleyen güzergahta ve tarihi yarımada bağlantılarında trafik yoğunluğu en üst seviyeye ulaşmış durumda.
TEM otoyolu üzerinde, Başakşehir güneyindeki Mahmutbey gişeler mevkii ve Basın Ekspres bağlantı yollarında klasikleşmiş yoğunluk, haritaya belirgin kırmızı hatlar olarak yansıyor. Şehrin daha batısında yer alan Çatalca/Silivri yönü ile kuzeydeki Arnavutköy civarındaki yollar ise yeşil renkte ve oldukça akıcı.
Şehrin iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında koyu kırmızı renkli kilitlenmeler mevcut. Özellikle köprü katılımlarındaki yoğunluk tüm ana arterleri etkiliyor. Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden sağlanan üçüncü köprü geçişi ise haritada tamamen yeşil renkte olup, sürücülere kesintisiz ve akıcı bir alternatif sunuyor.
Köprü çıkışlarından itibaren Üsküdar ve Kadıköy merkezli geniş alanda E-5 ve sahil yolu bağlantılarında trafiğin adım adım ilerlediği (kırmızı bölgeler) gözlemleniyor. TEM otoyolu bağlantılarında, özellikle Ataşehir ve Ümraniye civarında uzun araç kuyruklarını işaret eden yoğun kırmızı hatlar dikkat çekiyor.
E-5 üzerinden doğuya doğru ilerledikçe; Maltepe, Kartal ve Pendik güzergahında trafiğin yer yer turuncu ve kırmızı renklere bürünerek bölgesel yavaşlamalar oluşturduğu görülüyor. Kuzey ve doğu ormanlık alanlara doğru ilerleyen yollar (Beykoz içleri ve Şile otoyolu uzantıları) genel olarak yeşil ve akıcı bir seyre sahip.