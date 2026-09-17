İstanbul trafiğinde son durum: Hangi ilçelerde yoğunluk var?

Şehrin iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında koyu kırmızı renkli kilitlenmeler mevcut. Özellikle köprü katılımlarındaki yoğunluk tüm ana arterleri etkiliyor. Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden sağlanan üçüncü köprü geçişi ise haritada tamamen yeşil renkte olup, sürücülere kesintisiz ve akıcı bir alternatif sunuyor.