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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve iç piyasadaki satış ağırlıklı seyrin etkisiyle yeni güne de düşüşle giriş yaptı. Dünkü işlemleri oran 5,54'lük sert kayıpla 13.122,58 puandan tamamlayan endeks, sabah açılışında geri çekilmesini sürdürdü.

AÇILIŞTA 173 PUANLIK KAYIP

BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 173,74 puan ve oran 1,32 azalışla 12.948,83 puan seviyesinden başladı. Sektör endeksleri arasında ayrışmalar dikkat çekerken, bankacılık endeksi güne oran 0,34 artışla, ulaştırma endeksi ise oran 0,55 yükselişle başladı. Holding endeksi oran 2,96 gerilerken, günün en çok değer kaybeden sektörü oran 9,50'lik düşüşle finansal kiralama faktoring oldu.

PİYASALARIN GÖZÜ FED VE MERKEZ BANKALARINDA

Küresel tarafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında New York borsasında yaşanan satış baskısı, yeni günde vadeli piyasalarda yerini daha iyimser bir tabloya bıraktı. Yurt içinde ise yatırımcıların odağı yoğun veri gündemine çevrildi.

TAKİP EDİLECEK KRİTİK VERİLER

Analistler; yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve haftalık para-banka verilerinin izleneceğini bildirdi. Yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu ile İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı piyasaların takibinde olacak.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 seviyeleri önemli destek; 13.100 ve 13.200 puan ise direnç konumunda bulunuyor.