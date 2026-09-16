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Kaynak: Haber Merkezi

Pusula soruşturmasında yeni bir gözaltı kararı daha uygulandı.

İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp hakkında gözaltı kararı alındı.

NE OLMUŞTU

Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerine yönelik soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Yarız daha sonra tutuklanmıştı. Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Pusula Portföy, bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğunu ve likidite yönetimi sürecinin devam ettiğini KAP’a bildirmişti.

Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerinin Tera Grubu’na devri için de görüşmeler yürütülüyordu. Ancak Tera Grubu, devir işleminin henüz hukuken ve fiilen tamamlanmadığını açıklamıştı.

Fonlarda yaşanan gelişmeler Borsa İstanbul’da da sert satışlara neden olurken, yatırımcıların fonlardan çıkış talepleri ve likidite endişeleri piyasanın gündemine oturmuştu.