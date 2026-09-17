Kaynak: Diğer

2026 yılının Ocak-Ağustos dönemine ilişkin bütçe verileri, vatandaşa ve kurumlara kesilen para cezalarındaki çarpıcı artışı ortaya koydu. Yılın ilk sekiz ayında tahakkuk eden toplam para cezaları 1 trilyon 369,1 milyar liraya ulaşarak, yılın tamamı için belirlenen 348,3 milyar liralık ceza gelir hedefini yaklaşık 4'e katladı.

CEZALAR BÜTÇE AÇIĞINI AŞTI

Yılın sekiz aylık döneminde kaydedilen 1 trilyon 308 milyar liralık bütçe açığı dikkate alındığında, kesilen toplam para cezasının bütçe açığının üzerine çıktığı görüldü. Buna karşın kesilen cezaların tahsilat oranı oldukça düşük bir seviyede kaldı. Sekiz ayda kesilen toplam cezanın yalnızca 196,1 milyar lirası tahsil edilebildi. Başka bir deyişle, kesilen her 100 liralık cezanın sadece 14,3 lirası kasaya girdi ve yıl sonu ceza gelir hedefinin oran 56,3'ü yakalandı.

EN KOLAY TAHSİLAT TRAFİKTEN GELDİ

Farklı ceza kalemleri arasında tahsilat başarısı en yüksek alan trafik cezaları oldu. Ağustos sonu itibarıyla kesilen 135 milyar 180,6 milyon liralık trafik cezasının 61 milyar 516 milyon lirası tahsil edildi. Trafik cezalarında tahsilat oranı oran 45,5'e ulaşırken, yıl sonu hedeflenen 73,3 milyar liralık gelirin oran 83,9'u ilk sekiz ayda kasaya girdi. Böylece toplanan her 100 liralık ceza gelirinin 31 lirasını sürücülere kesilen cezalar oluşturdu.

VERGİ CEZALARINDA TAHSİLAT DÜŞÜK KALDI

Vergi cezalarında ise tahakkuk eden miktar ile tahsil edilen tutar arasındaki makas belirgin şekilde açıldı. Yılın sekiz ayında 812 milyar 550 milyon liralık vergi cezası tahakkuk ettirilmesine karşın, bu tutarın yalnızca oran 11'lik kısmı tahsil edilebildi. Yıl sonunda 196 milyar liralık vergi cezası tahsilatı öngörülürken, sekiz aylık süreçte kasaya giren miktar 89 milyar 4,15 milyon lirada kaldı.