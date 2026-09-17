Motorinin litre fiyatı 3 haneyi gördü: Çiftçi zamlara isyan etti

" BİÇERDÖVERİMİZİ EVE DURDURDUK, YEVMİYEYE GİDİYORUZ"

Biçerdöver sahibi bir ilçe sakini, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bin dönüm ay çekirdeğimiz vardı. Mazot zammından dolayı biçerdöverimizi eve durdurduk, yevmiye ile işe gidiyoruz. Daha kârlısın. Yani koskoca makine çalıştırıyorsun, zam geliyor, para da dönmüyor, deftere yazıyorsun, 20-25 gün sonra hesap alıyorsun, ondan sonra geliyorsun petrole 20-30 bin lira zam yemişsin. Almadığım bir şeye hayali para ödüyorum. Bu sebepten dolayı makinemiz durdurduk, çalışmıyor. İlk defa üç haneli oldu mazot. Her sene bir sıkıntı yaşıyoruz"