27 Temmuz 2026 tarihinde Şanghay Borsası'nda tahtası açılan CXMT, sınırlı serbest dolaşım oranı ve bireysel yatırımcıların yoğun talebiyle adeta uçuşa geçti. Açılışta 49,50 yuan seviyesini görerek yüzde 470 prim yapan hisse, sabah seansının sonuna doğru 54,65 yuana ulaşarak halka arz değerlemesini 5,7 katına çıkardı.

Borsa tarihinde görülmemiş rekor: İlk işlem gününü yüzde 531 kazançla açtı - Resim : 1

Bewen Enerji halka arz oluyor: Fiyatı ve halka arz detayları belli olduBewen Enerji halka arz oluyor: Fiyatı ve halka arz detayları belli olduEkonomi

8,6 MİLYAR DOLAR GELDİ: 2026'DA ASYA’NIN EN BÜYÜĞÜ OLDU

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre halka arz kapsamında 6,69 milyar adet hisseyi satarak yaklaşık 8,6 milyar dolar kaynak sağlayan şirket, 2026 yılında Asya genelinde gerçekleştirilen en büyük halka arza imza attı. Ek satış hakkının devreye girmesi durumunda toplanan kaynağın 66,61 milyar yuana ulaşacağı öngörülüyor.

Quick Sigorta halka arz tarihleri belli oldu: Katılım endeksine uygun mu, fiyatı ne kadar?Quick Sigorta halka arz tarihleri belli oldu: Katılım endeksine uygun mu, fiyatı ne kadar?Ekonomi

SINIRLI ARZ FİYATI KATLADI: YALNIZCA YÜZDE 6,73'Ü DOLAŞIMDA

İlk işlem gününde yaşanan fırtınalı fiyat hareketinde, serbest dolaşımdaki hisse miktarının kısıtlı olması belirleyici rol oynadı. Halka arz sonrasında genişletilmiş sermayenin yalnızca yüzde 6,73’ü hemen işlem görebilir duruma gelirken, payların büyük bölümünün kilitli kalması yoğun talebin fiyat üzerinde köpük oluşturmasına neden oldu.

Likidite Alarmı: Gün içinde 2,61 milyar hisselik devasa bir işlem hacmine ulaşan CXMT'nin, Çin hisse piyasasındaki parayı kendi bünyesine çekerek diğer teknoloji hisselerindeki likiditeyi etkilediği ifade ediliyor.

SPK, 2 şirketin halka arzını onayladıSPK, 2 şirketin halka arzını onayladıGündem

GELİRİNİ 7 KATINA ÇIKARDI: KÜRESEL DRAM PAZARI ÇALKALANIYOR

2016 yılında kurulan ve akıllı telefonlardan yapay zekâ veri merkezlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılan DRAM bellek çipleri üreten CXMT; Samsung, SK Hynix ve Micron’un ardından dünyada 4. sıraya yerleşti.

Borsa tarihinde görülmemiş rekor: İlk işlem gününü yüzde 531 kazançla açtı - Resim : 5

Yapay zekâ çılgınlığıyla birlikte çip fiyatlarının tırmanması sonucu şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde gelirini yıllık yüzde 719 artırarak 7,5 milyar dolara ulaştırdı.

Albayrak Hazır Beton halka arzı ne zaman, hangi gün? Albayrak Hazır Beton kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?Albayrak Hazır Beton halka arzı ne zaman, hangi gün? Albayrak Hazır Beton kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?Ekonomi

ŞANGHAY VE HEFEİ'YE DEV TESİSLER KURULUYOR

Halka arzdan elde edilen 8,6 milyar dolarlık devasa fon; üretim kapasitesinin artırılması, Ar-Ge çalışmaları ve işletme sermayesi için kullanılacak. Şanghay ve Hefei şehirlerinde inşası süren iki yeni tesisin devreye girmesiyle birlikte şirketin aylık üretim kapasitesinin 600 bin plakanın üzerine çıkması hedefleniyor.

Sadece 12 saatte 6 milyon lira kazanç elde etti: Mutfak masasında başladıSadece 12 saatte 6 milyon lira kazanç elde etti: Mutfak masasında başladıEkonomi

TEKNOLOJİ KISITLAMALARI TEMEL RİSK OLMAYA DEVAM EDİYOR

Tüm bu rekor değerlemeye ve kapasite hamlelerine rağmen ABD öncülüğündeki teknoloji yaptırımları şirket için en büyük risk faktörü. Aşırı ultraviyole (EUV) litografi sistemlerine erişimi engellenen CXMT’nin geliştirdiği yüksek bant genişlikli bellek teknolojisinin, küresel rakiplerinden yaklaşık iki nesil geride olduğu değerlendiriliyor.