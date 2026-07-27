Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

27 Temmuz 2026 tarihinde Şanghay Borsası'nda tahtası açılan CXMT, sınırlı serbest dolaşım oranı ve bireysel yatırımcıların yoğun talebiyle adeta uçuşa geçti. Açılışta 49,50 yuan seviyesini görerek yüzde 470 prim yapan hisse, sabah seansının sonuna doğru 54,65 yuana ulaşarak halka arz değerlemesini 5,7 katına çıkardı.

8,6 MİLYAR DOLAR GELDİ: 2026'DA ASYA’NIN EN BÜYÜĞÜ OLDU

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre halka arz kapsamında 6,69 milyar adet hisseyi satarak yaklaşık 8,6 milyar dolar kaynak sağlayan şirket, 2026 yılında Asya genelinde gerçekleştirilen en büyük halka arza imza attı. Ek satış hakkının devreye girmesi durumunda toplanan kaynağın 66,61 milyar yuana ulaşacağı öngörülüyor.

SINIRLI ARZ FİYATI KATLADI: YALNIZCA YÜZDE 6,73'Ü DOLAŞIMDA

İlk işlem gününde yaşanan fırtınalı fiyat hareketinde, serbest dolaşımdaki hisse miktarının kısıtlı olması belirleyici rol oynadı. Halka arz sonrasında genişletilmiş sermayenin yalnızca yüzde 6,73’ü hemen işlem görebilir duruma gelirken, payların büyük bölümünün kilitli kalması yoğun talebin fiyat üzerinde köpük oluşturmasına neden oldu.

Likidite Alarmı: Gün içinde 2,61 milyar hisselik devasa bir işlem hacmine ulaşan CXMT'nin, Çin hisse piyasasındaki parayı kendi bünyesine çekerek diğer teknoloji hisselerindeki likiditeyi etkilediği ifade ediliyor.

GELİRİNİ 7 KATINA ÇIKARDI: KÜRESEL DRAM PAZARI ÇALKALANIYOR

2016 yılında kurulan ve akıllı telefonlardan yapay zekâ veri merkezlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılan DRAM bellek çipleri üreten CXMT; Samsung, SK Hynix ve Micron’un ardından dünyada 4. sıraya yerleşti.

Yapay zekâ çılgınlığıyla birlikte çip fiyatlarının tırmanması sonucu şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde gelirini yıllık yüzde 719 artırarak 7,5 milyar dolara ulaştırdı.

ŞANGHAY VE HEFEİ'YE DEV TESİSLER KURULUYOR

Halka arzdan elde edilen 8,6 milyar dolarlık devasa fon; üretim kapasitesinin artırılması, Ar-Ge çalışmaları ve işletme sermayesi için kullanılacak. Şanghay ve Hefei şehirlerinde inşası süren iki yeni tesisin devreye girmesiyle birlikte şirketin aylık üretim kapasitesinin 600 bin plakanın üzerine çıkması hedefleniyor.

TEKNOLOJİ KISITLAMALARI TEMEL RİSK OLMAYA DEVAM EDİYOR

Tüm bu rekor değerlemeye ve kapasite hamlelerine rağmen ABD öncülüğündeki teknoloji yaptırımları şirket için en büyük risk faktörü. Aşırı ultraviyole (EUV) litografi sistemlerine erişimi engellenen CXMT’nin geliştirdiği yüksek bant genişlikli bellek teknolojisinin, küresel rakiplerinden yaklaşık iki nesil geride olduğu değerlendiriliyor.