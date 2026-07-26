Genç girişimci Daisy Kelly'nin ilham veren hikayesinin arkasında kişisel bir sıkıntı yatıyor. Yıllarca kirpiklerini yolma sorunu yaşadığını belirten 27 yaşındaki Kelly, COVID-19 salgını sürecinde güzellik salonlarının kapanmasıyla çareyi kendi ürününü üretmekte buldu.
Sadece 12 saatte 6 milyon lira kazanç elde etti: Mutfak masasında başladı
Sosyal medya mecraları artık sadece içerik izleme alanı değil, devasa birer dijital pazar yerine dönüşüyor. İngiltere'de yaşayan 27 yaşındaki genç girişimci Daisy Kelly, TikTok üzerinden yaptığı 12 saatlik tek bir canlı yayında tam 130 bin doların üzerinde satış gerçekleştirerek rekor kırdı.Cemile Kurel
Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre üniversite eğitimi sırasında kendi kirpik uzatma serumunu geliştiren genç kadın, "Glow For It" adını verdiği markasını annesinin mutfak masasında hayata geçirdi.
Küçük bir yan iş olarak başlayan girişim, kısa sürede devasa bir operasyona dönüştü. Haberde yer alan verilere göre markanın yıllık geliri yaklaşık 7,8 milyon dolara ulaştı.
Satışların Yüzde 40'ı TikTok'tan Geliyor
Şirketin bu devasa büyüme ivmesinde en büyük pay ise TikTok platformuna ait. Glow For It, şirket satışlarının yüzde 40'tan fazlasını TikTok Shop İngiltere üzerinden gerçekleştiriyor.
Müşterilerle doğrudan bağ kurmak, soruları yanıtlamak ve ürünlerini tanıtmak amacıyla her gün en az 6 saat canlı yayın yapmayı kural haline getiren firma, geçtiğimiz günlerde tarihi bir rekor kırdı.
12 Saatte 130 Bin Dolar Satış: "Mağazada 500 Kişi Olması Gibi"
Kelly, tam 12 saat boyunca kesintisiz sürdürdüğü tek bir TikTok canlı yayınında 130 bin doların üzerinde satış rakamına ulaştıklarını açıkladı.
Elde ettiği bu olağanüstü canlı satış deneyimini değerlendiren genç girişimci, durumu şu çarpıcı sözlerle ifade etti:
"Canlı yayında satış yapmak, fiziksel mağazanızda aynı anda 500 kişinin bulunması gibi bir his."
İş Dünyasından Dev Ödüller
Girişimcilik dünyasında kısa sürede büyük ses getiren Daisy Kelly'nin bu başarısı iş dünyasındaki prestijli kurumların da gözünden kaçmadı. Genç girişimci, dünyaca ünlü Forbes dergisinin hazırladığı "30 Under 30" (30 Yaş Altı 30) listesine adını yazdırırken, CEW tarafından da "Young Achiever of the Year" (Yılın Genç Başarılı İnsanı) ödülüne layık görüldü.