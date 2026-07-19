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Kaynak: Ekonomi Servisi

Albayrak Hazır Beton halka arzında talep toplama işlemleri 22 ve 23 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Halka arz, 38,60 TL sabit fiyatla yapılacak.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ VE PAY SAYISI

Halka arz kapsamında toplam 70 milyon adet pay satışa sunulacak. İşlemin büyüklüğünün yaklaşık 2,7 milyar TL olması bekleniyor.

Halka arz sonrasında şirketin:

Halka açıklık oranının yüzde 28,

Piyasa değerinin ise yaklaşık 9,65 milyar TL seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

ALBAYRAK HAZIR BETON KAÇ LOT VERİR?

Toplam 70 milyon lotun dağıtılacağı halka arzda yatırımcı başına düşecek lot miktarı, katılımcı sayısına göre değişecek. Kesin lot dağılımı, talep toplama sürecinin ardından netleşecek.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Şirket, halka arzdan elde edeceği geliri büyüme ve yatırım odaklı alanlarda değerlendirmeyi planlıyor. Buna göre kaynakların önemli bölümü;

İnşaat projelerinin finansmanı

Yeni hazır beton tesisi yatırımları

İşletme sermayesinin güçlendirilmesi

Makine ve ekipman yatırımları

Finansal borçların azaltılması

amacıyla kullanılacak.

1 YIL SATMAMA TAAHHÜDÜ

Halka arz kapsamında şirket ve mevcut ortaklar, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasının ardından 1 yıl boyunca satmama taahhüdü verdi. Bu süre boyunca dolaşımdaki pay miktarını artıracak satış yapılmayacak.

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Albayrak Hazır Beton’un katılım endeksine uygunluğuna ilişkin nihai değerlendirme, açıklanan finansal veriler ve endeks kriterlerine göre yatırımcılar tarafından ayrıca inceleniyor.

Albayrak Hazır Beton halka arzı, hem büyüklüğü hem de yatırım ve büyüme odaklı planlarıyla yatırımcıların yakından takip ettiği süreçler arasında yer alıyor.