Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat MasterChef’de ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları...

MasterChef’de ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları...

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı sürüyor. 26 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan bölümde zeytinyağlı enginar dolması ve nane temalı yaratıcılık etaplarını başarıyla tamamlayıp gecenin kazananı olarak ana kadroya giren 9. yarışmacı belli oldu.

Kaynak: Diğer
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MasterChef’de ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları... - Resim: 1

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro heyecanı hız kesmeden devam ediyor.

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MasterChef’de ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları... - Resim: 2

Şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun jüriliğinde gerçekleşen zorlu etaplarda, yarışmacılar ana kadroda yer alabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor.

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MasterChef’de ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları... - Resim: 3

26 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümde, yarışmanın dokuzuncu önlüğü sahibini buldu.

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MasterChef’de ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları... - Resim: 4

MUTFAKTA ZORLU İKİ ETAPLI MÜCADELE

Ana kadroya seçilme mücadelesinin ilk etabında şefler, yarışmacılardan Ege usulü zeytinyağlı enginar dolması yapmalarını istedi.

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MasterChef’de ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları... - Resim: 5

Verilen 45 dakikalık sürenin ardından yapılan değerlendirmelerle başarılı olan isimler bir üst tura yükselme hakkı kazandı.

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MasterChef’de ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları... - Resim: 6

Gecenin yaratıcılık etabında ise yarışmacılara ana ürün olarak nane verildi. Nane temalı özgün ve teknik tabakların hazırlandığı bu turda, şeflerin son değerlendirmesine kalan iki isim Şadi ve Nesibe oldu.

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MasterChef’de ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları... - Resim: 7

Nane temalı özgün ve teknik tabakların hazırlandığı bu turda, şeflerin son değerlendirmesine kalan iki isim Şadi ve Nesibe oldu.

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MasterChef’de ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları... - Resim: 8

9. ÖNLÜĞÜN SAHİBİ ŞADİ OLDU

Jüri üyelerinin yaptığı tatım ve puanlamaların ardından gecenin en başarılı tabağını hazırlayan Şadi, rakibini geride bırakarak MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren 9. yarışmacı olmayı başardı.

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MasterChef’de ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları... - Resim: 9

MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROSUNA KİMLER GİRDİ?

1 - Batuhan

2 - Nilay

3 - Hasan Alp

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MasterChef’de ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları... - Resim: 10

4 - Şiringül

5 - Enes

6 - Eyyüp Can

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MasterChef’de ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları... - Resim: 11

7 - Demirhan

8 - Nurten

9- Şadi

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