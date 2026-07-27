TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro heyecanı hız kesmeden devam ediyor.
MasterChef’de ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları...
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı sürüyor. 26 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan bölümde zeytinyağlı enginar dolması ve nane temalı yaratıcılık etaplarını başarıyla tamamlayıp gecenin kazananı olarak ana kadroya giren 9. yarışmacı belli oldu.Kaynak: Diğer
Şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun jüriliğinde gerçekleşen zorlu etaplarda, yarışmacılar ana kadroda yer alabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor.
26 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümde, yarışmanın dokuzuncu önlüğü sahibini buldu.
MUTFAKTA ZORLU İKİ ETAPLI MÜCADELE
Ana kadroya seçilme mücadelesinin ilk etabında şefler, yarışmacılardan Ege usulü zeytinyağlı enginar dolması yapmalarını istedi.
Verilen 45 dakikalık sürenin ardından yapılan değerlendirmelerle başarılı olan isimler bir üst tura yükselme hakkı kazandı.
Gecenin yaratıcılık etabında ise yarışmacılara ana ürün olarak nane verildi. Nane temalı özgün ve teknik tabakların hazırlandığı bu turda, şeflerin son değerlendirmesine kalan iki isim Şadi ve Nesibe oldu.
Nane temalı özgün ve teknik tabakların hazırlandığı bu turda, şeflerin son değerlendirmesine kalan iki isim Şadi ve Nesibe oldu.
9. ÖNLÜĞÜN SAHİBİ ŞADİ OLDU
Jüri üyelerinin yaptığı tatım ve puanlamaların ardından gecenin en başarılı tabağını hazırlayan Şadi, rakibini geride bırakarak MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren 9. yarışmacı olmayı başardı.
MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROSUNA KİMLER GİRDİ?
1 - Batuhan
2 - Nilay
3 - Hasan Alp
4 - Şiringül
5 - Enes
6 - Eyyüp Can
7 - Demirhan
8 - Nurten
9- Şadi