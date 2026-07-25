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Quick Sigorta için beklenen halka arz süreci başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından talep toplama tarihleri 29, 30 ve 31 Temmuz olarak açıklandı.

HİSSE FİYATI VE LOT SAYISI

Halka arzda pay başına fiyat 76,60 TL olarak belirlendi. Toplamda 48 milyon 312 bin 950 lot satışa sunulacak.

Dağıtım ise şu şekilde yapılacak:

Yüzde 60’ı bireysel yatırımcılara (28.987.770 lot)

Yüzde 40’ı yurt içi kurumsal yatırımcılara (19.325.180 lot)

Halka arzın eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtildi.

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Yatırımcıların yakından takip ettiği bir diğer konu da katılım endeksi oldu. Açıklanan bilgilere göre Quick Sigorta halka arzı katılım endeksine uygun değil.

QUİCK SİGORTA NE İŞ YAPIYOR?

2017 yılında faaliyetlerine başlayan Quick Sigorta, hayat dışı sigortacılık alanında hizmet veriyor. Şirket;

Trafik ve kasko

Konut ve iş yeri

Sağlık sigortaları

gibi birçok alanda bireysel ve kurumsal müşterilere çözümler sunuyor. Gelirlerinin büyük kısmını ise sigorta poliçelerinden elde edilen primler oluşturuyor.

Quick Sigorta halka arzı, hem fiyatı hem de yüksek lot sayısıyla yatırımcıların radarına girmiş durumda. Talep toplama sürecinde oluşacak yoğunluk ise şimdiden merak konusu.