Jeoloji uzmanı il il sıraladı: İşte Türkiye'nin deprem açısından en güvenli 5 bölgesi

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından gözler bir kez daha Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na ve fay hatlarından uzak güvenli yerleşim alanlarına çevrildi YouTube yayınına katılan Jeoloji Yüksek Mühendisi Beytullah Saraç, aktif fay hatlarını ve zemin yapılarını baz alarak Türkiye'nin deprem riski en düşük bölgelerini tek tek açıkladı. İşte uzmanın gözünden Türkiye’nin en güvenli il ve bölgeleri...