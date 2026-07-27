Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından gözler bir kez daha Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na ve fay hatlarından uzak güvenli yerleşim alanlarına çevrildi YouTube yayınına katılan Jeoloji Yüksek Mühendisi Beytullah Saraç, aktif fay hatlarını ve zemin yapılarını baz alarak Türkiye'nin deprem riski en düşük bölgelerini tek tek açıkladı. İşte uzmanın gözünden Türkiye’nin en güvenli il ve bölgeleri...
Jeoloji uzmanı il il sıraladı: İşte Türkiye'nin deprem açısından en güvenli 5 bölgesi
Depremlerin ardından gözler bir kez daha Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na ve fay hatlarından uzak güvenli yerleşim alanlarına çevrildi. Jeoloji Yüksek Mühendisi Beytullah Saraç, aktif fay hatlarını ve zemin yapılarını baz alarak Türkiye'nin deprem riski en az illeri sıraladı. İşte o liste....Kaynak: Diğer
1. Doğu Karadeniz: Fay Neredeyse Yok Gibi
Jeoloji Yüksek Mühendisi Beytullah Saraç'a göre Türkiye'de deprem açısından başı çeken en güvenli bölge Doğu Karadeniz.
Bölgede aktif fay yoğunluğunun yok denecek kadar az olduğunu belirten Saraç, kıyı kesimlerindeki risklerin depremden ziyade mühendislik ve yapı kalitesiyle ilgili olduğuna dikkat çekti.
DOĞU KARADENİZ'İN EN GÜVENLİ İLLERİ
Artvin Rize Trabzon
Giresun Gümüşhane Bayburt
Önemli Hatırlatma: Uzmanlar, Doğu Karadeniz'in görece risksiz olmasının "sıfır deprem riski" anlamına gelmediğini, Türkiye genelinde tedbirin hiçbir zaman elden bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.
2. İç Anadolu: Ana Fay Hatlarından Uzak Sığınak
Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ve Doğu Anadolu Fayı (DAF) gibi devasa kırıklardan uzaklaştıkça güvenli alanlara geçildiğini belirten Saraç, İç Anadolu Bölgesi'nin bu açıdan oldukça şanslı bir konumda yer aldığını söyledi.
Düşük Riskli Başlıca İller
Konya, Aksaray, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Ankara.
Görece Düşük Riskli İller
Kırıkkale, Eskişehir ve Yozgat.
3. Ankara: Deprem Sonrası Göçün Yeni Adresi
Programda Ankara’nın durumunu değerlendiren Beste Kurtoğlu, özellikle büyük depremlerin ardından evden çalışma olanağı bulunan binlerce vatandaşın Ankara'ya göç ettiğini hatırlattı. Saraç da Başkent’in İç Anadolu’daki jeolojik konumu ve fay hatlarına mesafesi nedeniyle deprem açısından en çok tercih edilen güvenli limanlardan biri olduğunu doğruladı.
4. Güney Ege: Dikkat! Büyük Fay Sistemleri Var
Güney Ege bölgesindeki Muğla, Aydın ve Denizli gibi iller görece güvenli alanlar arasında sayılsalar da Saraç bu bölge için kritik bir parantez açtı. Bölgedeki büyük fay sistemlerinin varlığı nedeniyle Güney Ege'nin "tamamen risksiz bir bölge" olarak algılanmaması gerektiği ifade edildi.
5. Antalya Ve Mersin İçin "Ecemiş Fayı" Uyarısı!
Listede Antalya'yı da yaşanabilir ve fay hatlarına uzaklığı bakımından şanslı iller arasında sayan Saraç, kamuoyunda "Mersin'de aktif fay yok" şeklinde bilinen yaygın yanlış anlayışa karşı sert bir uyarıda bulundu:
"Mersin olabilir fakat 'aktif fay yok' deniyordu. Dibinde Ecemiş Fayı var. Bu nedenle Türkiye'de hiçbir bölgeyi tamamen risksiz olarak değerlendiremeyiz."