Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Motorine uzun bir aradan sonra indirim gelecek: Tabelalar bu gece değişiyor

Motorine uzun bir aradan sonra indirim gelecek: Tabelalar bu gece değişiyor

ABD ile İran arasındaki gerilimin durulmasıyla gerileyen küresel petrol fiyatları akaryakıta indirim olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre motorine bu gece indirim geliyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Motorine uzun bir aradan sonra indirim gelecek: Tabelalar bu gece değişiyor - Resim: 1

Uluslararası piyasalardaki düşüşün etkisiyle motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ciddi bir indirim beklenirken, pompaya yansıyacak gerilemeyle birlikte büyükşehirlerde ve doğu illerinde fiyatlar belirgin şekilde geri çekilecek.

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Motorine uzun bir aradan sonra indirim gelecek: Tabelalar bu gece değişiyor - Resim: 2

ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların durmasının ardından küresel petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı.

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Motorine uzun bir aradan sonra indirim gelecek: Tabelalar bu gece değişiyor - Resim: 3

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte motorin fiyatlarında da önemli bir indirim bekleniyor.

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Motorine uzun bir aradan sonra indirim gelecek: Tabelalar bu gece değişiyor - Resim: 4

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren itibaren geçerli olmak üzere 2,95 TL indirim yapılması bekleniyor.

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Motorine uzun bir aradan sonra indirim gelecek: Tabelalar bu gece değişiyor - Resim: 5

Gazeteci Olcay Aydilek, konuya ilişkin "Motorine, 2,95 TL indirim göründü. Devlet, ÖTV kesintisi yaparsa fiyatlar değişmeyecek.Sektör kaynakları: "Son zammın yarısı yerine 1,27 TL’si ÖTV’den karşılandı. Çünkü ÖTV kalmadı. 4,20 TL yansıdı. Devlet, 2,95 TL’yi pompaya indirim olarak yansıtabilir. Saat 16.00’da netleşir.” dedi.

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Motorine uzun bir aradan sonra indirim gelecek: Tabelalar bu gece değişiyor - Resim: 6

İndirimin pompaya yansımasının ardından motorinin litre fiyatının İstanbul'da 75,57 TL'ye, Ankara'da 76,68 TL'ye, İzmir'de 76,95 TL'ye ve doğu illerinde yaklaşık 78,41 TL'ye gerilemesi bekleniyor.

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Motorine uzun bir aradan sonra indirim gelecek: Tabelalar bu gece değişiyor - Resim: 7

27 Temmuz (İndirimsiz) akaryakıt fiyatları şöyle:

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Motorine uzun bir aradan sonra indirim gelecek: Tabelalar bu gece değişiyor - Resim: 8

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.05 TL

Motorin litre fiyatı: 78.52 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

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Motorine uzun bir aradan sonra indirim gelecek: Tabelalar bu gece değişiyor - Resim: 9

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.90 TL

Motorin litre fiyatı: 78.37 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

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Motorine uzun bir aradan sonra indirim gelecek: Tabelalar bu gece değişiyor - Resim: 10

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.01 TL

Motorin litre fiyatı: 79.63 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

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Motorine uzun bir aradan sonra indirim gelecek: Tabelalar bu gece değişiyor - Resim: 11

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.29 TL

Motorin litre fiyatı: 79.90 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL

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