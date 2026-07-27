Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Ali Tezel, özel hastanelerin ücretlendirme politikaları ve vatandaşlardan talep edilen haksız fark ücretlerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
SGK uzmanı Ali Tezel açıkladı: Vatandaşı soyuyorlar, tek kuruş talep edemezler
Özel hastanelerin yasal sınırları aşarak hastalardan haksız ücret talep etmesi tepki çekmeye devam ediyor. SGK Uzmanı Ali Tezel, vatandaşları bilinçli olmaya çağırdı.Gülsüm Hülya Sundu
Sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile kamuoyunu uyaran Tezel, hastane sahiplerinin ve çalışanlarının bilgi kirliliği yaratarak hastaları mağdur ettiğine dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde özel hastanelerin aldığı ilave ücretlere dair verdiği bir örneği hatırlatan Tezel, "Bir dahiliye polikliniği muayenesi kurum bazında 100 lira ise, özel hastane bunun en fazla yüzde 200'ü, yani iki katı kadar 200 TL fark alabilir" bilgisini paylaştı.
Bu paylaşımının ardından çok sayıda "aykırı mesaj" aldığını belirten Tezel, yasal sınırın kasten çarpıtıldığını ifade ederek şunları söyledi:
"Bana gelen yorumlarda 'Kanunda 200 katına kadar alabilir yazıyor' deniyor. Hayır, kanun açıkça 'yüzde 200'üne kadar' der. Yüzde 200 ayrı şey, 200 katı ayrı şeydir. Yüzde 200 demek, iki katı demektir. Sizleri kandırarak cebinizden haksız paralar kazanmaya devam etmek istiyorlar."
Vatandaşların acil servislerde karşılaştığı mağduriyetlere de değinen uzman isim, acil durumlarda hiçbir suretle ücret alınamayacağının altını çizdi.
Hastanelerin başvurduğu usulsüzlüklere dikkat çeken Tezel, "Acil hal sebebiyle hastaneye gidenlerden tek kuruş para alamazlar. Üstelik o özel hastanenin SGK ile anlaşması veya sözleşmesi olmasına bile gerek yok. Sözleşmesi olmayan hastaneler dahi acil vakalarda ücret talep edemez. Ancak değişik sahtekârlıklarla hastalardan para almaya devam ediyorlar" uyarısında bulundu.
Sosyal medyada vatandaşların haklarını aramasını engellemek amacıyla "Hastaneler bu parayı alabilir" şeklinde yorumlar yapıldığını tespit ettiğini belirten Tezel, bu hesapları araştırdığında yorumların çoğunun özel hastane çalışanları veya sahiplerine ait olduğunun ortaya çıktığını söyledi.
Öncelikle 5510 sayılı kanunun 60'ıncı ve devamı maddeleri dikkatlice okunmalı.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi web sayfasından kısa adı SUT olan 'Sağlık Uygulama Tebliği' indirilmeli.
SUT'un eklerinde yer alan muayene ve işlem ücretleri incelenerek, hastanenin talep ettiği faturalarla karşılaştırma yapılmalı.
Özel hastanelerin haksız kazanç sağlamasına izin verilmemesi gerektiğini belirten Tezel, kamuoyunu manipülatif yorumlara karşı dikkatli olmaya davet etti.