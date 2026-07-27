SGK uzmanı Ali Tezel açıkladı: Vatandaşı soyuyorlar, tek kuruş talep edemezler

Geçtiğimiz günlerde özel hastanelerin aldığı ilave ücretlere dair verdiği bir örneği hatırlatan Tezel, "Bir dahiliye polikliniği muayenesi kurum bazında 100 lira ise, özel hastane bunun en fazla yüzde 200'ü, yani iki katı kadar 200 TL fark alabilir" bilgisini paylaştı.