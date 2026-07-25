Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 23 Temmuz 2026 tarihli haftalık bülteninde (2026/47) yenilenebilir enerji sektörünün önemli oyuncularından Bewen Enerji A.Ş.’nin ilk halka arz başvurusunu onayladığını duyurdu. Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan şirketin halka arz büyüklüğünün 3,8 milyar TL'yi aşması bekleniyor.

HALKA ARZIN KÜNYESİ VE BÜYÜKLÜĞÜ

Şirket, halka arz sürecinde 261 milyon TL olan mevcut sermayesini 56 milyon TL'lik bedelli artırımla 317 milyon TL'ye çıkaracak. Sürece, mevcut ortakların toplam 24 milyon TL nominal değerli paylarının satışı da eklenecek.

Böylelikle toplamda 80 milyon adet pay, hisse başına sabit 48,10 TL fiyattan yatırımcılara sunulacak. Ek pay satışının planlanmadığı bu işlem sonucunda halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 3 milyar 848 milyon TL olacak.

Bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arzın konsorsiyum liderliğini Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), eş liderliğini ise Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. yürütecek.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Bewen Enerji'nin halka açıklık oranı yaklaşık yüzde 25,23 seviyesine ulaşacak. Halka arzın talep toplama tarihleri ve tahsisat gruplarına ilişkin kesin ayrıntılar önümüzdeki günlerde netleşecek.

HALKA ARZ GELİRİ NEREYE HARCANACAK?

Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre, şirketin kasasına girecek olan sermaye artırımı gelirinin kullanım planı belirlendi.

Yüzde 40-55 rüzgar enerjisi santrallerindeki kapasite artışı yatırımları, yüzde 35-45 kredi borçlarının geri ödenmesi ve yüzde 5-10 işletme sermayesi ihtiyaçlarına gidecek.

BEWEN ENERJİ HAKKINDA

Beyçelik Holding A.Ş. ile Elawan Energy S.R.L. ortaklığıyla kurulan ve ismini kurucularının baş harfleri ile İngilizce "Wind Energy" (Rüzgar Enerjisi) kelimelerinden alan Bewen Enerji, ağırlıklı olarak rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi ve ticareti yapıyor. Şirketin bünyesinde BAK Enerji, SABAŞ Elektrik ve YGT Elektrik gibi iştirakler yer alıyor.

Taslak verilere göre Bewen Enerji, 2023 yılını 1 milyar TL hasılat ve 552,2 milyon TL brüt kâr ile kapattı. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde ise 517 milyon TL hasılat üzerinden 212,4 milyon TL brüt kâr elde edildi.