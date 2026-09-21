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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, haftaya yüzde 0,15 düşüşle 16.200,00 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,07 azalışla 16.224,00 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 16.247,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugünkü açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,15 gerileyerek 16.200,00 puana indi.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI

Küresel piyasalar, ABD'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında liderler düzeyinde yürütülecek görüşmelere ilişkin iyimser beklentilerin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da BM 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine gitti.

SPK'DAN FON TASFİYESİ İÇİN SÜRE DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda, 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi.

Buna göre, tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı.

ENDEKS KONTRATINDA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağı ifade edildi.

Teknik açıdan endeks kontratında 16.100 ve 16.000 puan destek, 16.300 ve 16.400 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.