Bitcoin’de kritik eşik yeniden aşıldı: ETF’lerde dikkat çeken hareketlilik

BITCOIN 80 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Hafta içerisinde 76 bin 400 dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, yeniden toparlanarak 80 bin doların üzerine çıktı.

20 Eylül 2026 sabah saatleri itibarıyla Bitcoin yaklaşık 80 bin 479 dolar seviyesinden işlem gördü. Bitcoin’deki toparlanmayı destekleyen en önemli unsurlardan biri, ABD spot Bitcoin ETF’lerine yönelen para oldu.

18 Eylül’de Bitcoin ETF’lerine toplam 433,03 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.