Kripto para piyasasında haftanın son işlem gününde Bitcoin yeniden 80 bin doların üzerine çıkarak iki haftanın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Yükselişte ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine hızlanan para girişleri ve kısa pozisyonların kapanması etkili olurken, altcoinlerde aynı ölçüde güçlü bir görünüm oluşmadı. Piyasada “kripto kışı sona mı eriyor?” tartışması yeniden gündeme geldi.
Bitcoin’de kritik eşik yeniden aşıldı: ETF’lerde dikkat çeken hareketlilik
Bitcoin’in 80 bin dolar seviyesini yeniden aşması, kripto para piyasasında gözleri tekrar büyük varlıklara çevirdi. ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine 433 milyon doları aşan net giriş gerçekleşirken, Ether, Solana ve diğer büyük altcoinlerde günlük bazda karışık seyir görüldü.Kaynak: Diğer
BITCOIN 80 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI
Hafta içerisinde 76 bin 400 dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, yeniden toparlanarak 80 bin doların üzerine çıktı.
20 Eylül 2026 sabah saatleri itibarıyla Bitcoin yaklaşık 80 bin 479 dolar seviyesinden işlem gördü. Bitcoin’deki toparlanmayı destekleyen en önemli unsurlardan biri, ABD spot Bitcoin ETF’lerine yönelen para oldu.
18 Eylül’de Bitcoin ETF’lerine toplam 433,03 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.
ETF VARLIKLARI 102 MİLYAR DOLARI GEÇTİ
Günlük bazdaki girişlerde Fidelity’nin FBTC fonu, 310,72 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.
BlackRock’ın IBIT fonuna ise 108,44 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
Bitcoin ETF’lerinin toplam işlem hacmi 4,67 milyar dolara ulaşırken, toplam net varlık büyüklüğü 102,53 milyar dolar seviyesine yükseldi.
Kurumsal talepte yaşanan artış, Bitcoin fiyatını destekleyen temel unsurlardan biri olarak öne çıktı.
ALTCOINLERDE AYNI TABLO OLUŞMADI
Bitcoin 80 bin doların üzerinde tutunurken, büyük altcoinlerin önemli bölümünde günlük bazda satış baskısı görüldü.
Ether yüzde 1,86 değer kaybederek 2 bin 580 dolar civarına gerilerken, XRP’deki düşüş yüzde 3’ü aştı.
Solana yüzde 2,69 düşüşle yaklaşık 108,92 dolara gerilerken, BNB yüzde 1,92 kayıpla 748,94 dolar seviyesine indi.
Cardano ve Dogecoin tarafında da günlük kayıplar dikkat çekti.
KURUMSAL PARA DİĞER KRİPTO ÜRÜNLERİNE DE YÖNELDİ
Bitcoin ETF’lerinin yanı sıra diğer kripto yatırım ürünlerinde de para girişleri görüldü.
Ether ETF’lerine 143,80 milyon dolar, Solana fonlarına 47,62 milyon dolar ve Zcash ürünlerine 37,67 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.
“80 BİN DOLARIN AŞILMASINDA İKİ UNSUR ETKİLİ”
Bitget Wallet araştırma analisti Lacie Zhang, Bitcoin’deki yükselişte spot ETF girişleri ve kısa pozisyonların kapanmasının etkili olduğunu söyledi.
Zhang’a göre bu iki unsur, Bitcoin’in psikolojik açıdan önemli 80 bin dolar seviyesini aşmasını destekledi.
“KRİPTO KIŞI” BİTİYOR MU?
Piyasadaki toparlanma, bazı analistlerin döngüsel dip tartışmasını yeniden gündeme taşımasına neden oldu.
Compass Point analisti Ed Engel, Bitcoin’in döngüsel bir dipten toparlanmaya başladığı değerlendirmesinde bulundu.
AYLIK PERFORMANSTA ALTKOİNLER ÖNE ÇIKTI
Bitcoin ağustos ayında yaklaşık yüzde 25 değer kazanırken, yılbaşından bu yana performansı hâlâ yaklaşık yüzde 8 ekside bulunuyor.
Son bir aylık dönemde ise Ether yüzde 35, BNB yüzde 25 ve Solana yüzde 41 değer kazandı.
GÖZLER YENİ PARA GİRİŞLERİNDE
Bitcoin’in 80 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıp kalamayacağı, önümüzdeki günlerde ETF girişlerinin devam edip etmemesine bağlı olabilir.
Altcoin tarafında ise Bitcoin’deki yükselişin piyasaya ne ölçüde yayılacağı yakından takip edilecek.