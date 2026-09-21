Amedspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve ev sahibi ekibin 3-2’lik galibiyetiyle sonuçlanan Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesi, sahadaki skor kadar hakem kararları ve yaşanan ilginç anlarla da haftaya damgasını vurdu.
Beşiktaş liderlik fırsatını Amed'e bıraktı: Trio tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
Süper Lig'de Amedspor'a 3-2 yenilerek liderlik fırsatını tepen Beşiktaş'ta hakem Ali Şansalan'ın kararları olay yarattı. beIN Trio ekibi; Vlahovic'in pozisyonunda penaltı ve kırmızı kartın atlandığını savunurken, maçta sahanın sulama sisteminin aniden açılması geceye damga vurdu.Kaynak: Haber Merkezi
LİDERLİK FIRSATI TEPTİLER
Sezona Vincenzo Italiano yönetiminde güçlü bir başlangıç yapan Beşiktaş, lider Galatasaray’ın Trabzonspor deplasmanında 4-0 mağlup olduğu haftada büyük bir fırsat yakaladı.
Beraberliğin dahi liderlik için yeterli olacağı maça çıkan siyah-beyazlılar, Diyarbakır deplasmanından 3-2’lik yenilgiyle ayrılarak zirve koltuğuna oturma şansını değerlendiremedi.
Beşiktaş’ın golleri Dusan Vlahovic ve Orkun Kökçü’den gelirken; Amedspor’a galibiyeti ve averajla liderliği getiren golleri Gift Orban, Dia Saba ve Furkan Soyalp kaydetti.
SULAMA SİSTEMİ AÇILDI
Mücadelenin 37. dakikasında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Oyunun devam ettiği sırada sahanın otomatik sulama sistemi aniden devreye girdi. Fıskiyelerin açılmasıyla oyuncular kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken, yaklaşık 1 dakikalık duraksamanın ardından maç kaldığı yerden devam etti.
HAKEM KARARLARI
Maçın hakemi Ali Şansalan’ın tartışmalı kararları, yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio programında eski hakemler Bülent Yıldırım, Aleks Taşçıoğlu ve Seçim Demirel tarafından detaylıca incelendi.
1. Amedspor’un ilk golü öncesinde faul var mı?
Bülent Yıldırım: "Salih’in ayakları temastan önce dengesiz biçimde kalıyor. Kendisi gelip Amedsporlu oyuncuya çarpıyor. Futbolda bu kadar şarj var, faul yok. Devam kararı doğru."
Aleks Taşçıoğlu: "Furkan ile olan temas futbolun içinde. Devamında Salih topu almak isterken kendisi kayıp düşüyor. Gol kararı doğru."
2. Vlahovic'in yerde kaldığı pozisyon
Siyah-beyazlıların penaltı beklediği ve hakemin hücum faul kararı verdiği pozisyonda eski hakemler hemfikir oldu:
Bülent Yıldırım: "Vlahovic önceliği alıp faulsüz geçtikten sonra rakibinin (Bates) tek hedefi engellemek. Vlahovic’in denge ayağına darbe vuruldu. Tutma çekme yok ama rakibini devirdi ve ezdi. Pozisyon net penaltı ve bariz gol şansını engellemekten kırmızı kart gerektiriyordu."
Aleks Taşçıoğlu: "Vlahovic’in hiçbir faulü yok. Rakibin koluyla ve ayağıyla darbesi var. Topla oynama niyeti olmaksızın gol şansı engellendi; penaltı ve kırmızı kart verilmeliydi."
Seçim Demirel: "Amedli oyuncu etkili bir şekilde rakibini durdurdu, topla oynama niyeti yok. Kırmızı kart ve penaltı kararı daha doğru olurdu."
3. Amedspor'un 10 kişi kaldığı pozisyon
Bülent Yıldırım: "İkinci sarı kart tartışılmamalı. Benim açımdan şüphe yok, net bir ikinci sarı kart ve kırmızı."
Aleks Taşçıoğlu: "Sadece topla oynamış olması ihlali ortadan kaldırmaz. Hakemin ikinci sarı karttan ihraç kararı doğru."
4. Beşiktaş lehine verilen penaltı kararı
Bülent Yıldırım: "VAR müdahalesi ve penaltı kararı doğru. Ancak hakem bunu sahada süzmeliydi, VAR'a bırakmamalıydı. Oyuncu koluyla bariyer yaparsa cezalandırılır."
Aleks Taşçıoğlu: "Orkun Kökçü şutu çektiğinde kol açılıp bariyer oluşturuluyor. Penaltı kararı doğru."
Seçim Demirel: "VAR müdahalesi ve penaltı kararı son derece doğru."