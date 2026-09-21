AYM'den emekliye seyyanen zam kararı: 'Kabul edildi'

''HAK KAYBI TOPLAMDA 1 MİLYON LİRAYI AŞTI''

Süreci değerlendiren Avukat Ali Erdem Gündoğan, kararın esas incelemesi öncesinde olumlu bir sinyal olduğunu belirterek, “Komisyon dosyayı kabul edilebilir bulmasaydı emeklinin AYM kapısı tamamen kapanacaktı. Seyyanen zam için umudumuz artık çok daha yüksek” dedi. Gündoğan, 39 aydır süren aksaklık nedeniyle memur emeklilerinin her ay yaklaşık 25 bin lira daha düşük aylık aldığını ve oluşan toplam mali kaybın 1 milyon lirayı aştığını ifade etti.