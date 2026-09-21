Memurlara 2023 yılında verilen seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmaması üzerine başlatılan hukuk mücadelesinde dönüm noktası yaşandı.
AYM'den emekliye seyyanen zam kararı: 'Kabul edildi'
Anayasa Mahkemesi, memur emeklilerinin 3 yıldır beklediği seyyanen zam talebine ilişkin başvuruda kritik bir karara imza attı. Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in açtığı davada bireysel başvuruyu 'kabul edilebilir' bulan AYM, dosyayı esastan karara bağlamak üzere Bölüme sevk etti.Kaynak: Diğer
Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz adına yapılan iki ayrı bireysel başvuruyu 6 Ağustos 2026’da birleştirmesinin ardından dosyayı incelemeye aldı.
Sözcü'nün haberine göre AYM Komisyonu, 18 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirdiği değerlendirmede başvurunun 'kabul edilebilir' olduğuna karar verdi.
Komisyonun kararıyla birlikte dosya, esas hakkında karar verilmesi amacıyla Bölüme gönderildi.
Başvuru içeriğinde, memur emeklilerine verilmeyen seyyanen ödemelerin; hukuk devleti ve eşitlik ilkeleri ile Anayasa ile güvence altına alınan haklara aykırılık teşkil ettiği vurgulandı.
''HAK KAYBI TOPLAMDA 1 MİLYON LİRAYI AŞTI''
Süreci değerlendiren Avukat Ali Erdem Gündoğan, kararın esas incelemesi öncesinde olumlu bir sinyal olduğunu belirterek, “Komisyon dosyayı kabul edilebilir bulmasaydı emeklinin AYM kapısı tamamen kapanacaktı. Seyyanen zam için umudumuz artık çok daha yüksek” dedi. Gündoğan, 39 aydır süren aksaklık nedeniyle memur emeklilerinin her ay yaklaşık 25 bin lira daha düşük aylık aldığını ve oluşan toplam mali kaybın 1 milyon lirayı aştığını ifade etti.
Temmuz 2023 döneminde 15.965 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucu uygulanan 8.077 liralık ödemenin, katsayı artışlarıyla birlikte bugün brüt 25.153 TL, net 24.962 TL seviyesine ulaştığı hesaplandı.
Söz konusu ilavenin emeklilere yansıtılması durumunda, geriye dönük 39 aylık süreçte emeklilerin cebine toplamda 621.400 TL girecekti.
EMEKLİ ÖRGÜTLERİ AYM ÖNÜNDE TOPLANIYOR
Aralarında 25 emekli derneği, sendika ve sivil toplum kuruluşunun yer aldığı gruplar, kararın ardından eylem takvimini açıkladı.
Emekli temsilcileri, 25 Eylül Cuma günü saat 15.00’te AYM binası önünde ortak basın açıklaması yapacak. Ankara dışındaki emekliler ise aynı gün bulundukları illerde eş zamanlı eylemler düzenleyecek.
AYM önündeki açıklamaya davayı açan Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz de katılım sağlayacak.
Av. Ali. Erdem Gündoğan'ın paylaşımı ise şöyle;
''SEYYANEN ZAM DAVASINDA BÜYÜK GELİŞME ANAYASA MAHKEMESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNAN SEYYANEN ZAM DAVASINDA İLK KABUL KOMİSYON'DAN GELDİ. SEYYANEN ZAM DAVASINDA ANAYASA MAHKEMESİ KOMİSYONU 18.09.2026 TARİHİNDE İLK KABUL KARARINI VERDİ, SEYYANEN ZAM BAŞVURUSUNUN KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA KARAR VEREREK DOSYAYI ESASTAN İNCELEYEREK KARAR VERMESİ İÇİN BÖLÜME GÖNDERDİ. KAMUOYUNA DUYRULUR.''