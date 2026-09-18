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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yüzde 0,31 yükselişle 16.450,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,27 artışla 16.399,00 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 16.436,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,31 değer kazanarak 16.450,00 puana çıktı.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalması, petrol fiyatlarındaki düşüş ve tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor.

YURT İÇİNDE SPK’NIN YATIRIM FONU KARARI TAKİP EDİLİYOR

Yurt içinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilen yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi.

Buna göre, 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirildi.

PİYASALARDA HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise ABD’de sanayi üretimi, Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi ve EURO Bölgesi’nde cari denge verileri izlenecek.

Teknik açıdan değerlendirmelerde, endeks kontratında 16.600 ve 16.700 puan direnç, 16.300 ve 16.200 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.