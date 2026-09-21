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Kaynak: Haber Merkezi

Bugüne kadar 4'ü başbakanlığı döneminde olmak üzere BM Genel Kurulu'na 15 kez katılan Erdoğan, 22 Eylül'deki konuşmasında Türkiye'nin önemli başlıklardaki mesajlarını uluslararası kamuoyuyla paylaşacak.

Erdoğan, New York'ta wdüzenlenecek BM 81. Genel Kurulu genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül'de Genel Kurul'a hitap edecek.

Bu yılki görüşmeler, "Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler" temasıyla gerçekleştirilecek.

LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın ayrıca ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenecek çeşitli programlara katılması bekleniyor.