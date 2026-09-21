Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Usulsüz Türk vatandaşlığı operasyonunun 2. dalgası gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 1070 kişinin usule aykırı şekilde türk vatandaşı olduğu tespit edildi. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 72 kişi gözaltına alındı. 2 bin 11 taşınmaz ve 1 otele el koyuldu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek şu ifadeleri kullandı:

Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 72 şüpheli gözaltına alınmıştır.

30 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Şüphelilere ait adresler ve şirketlerde dijital materyallere el konulmuştur. 2.011 taşınmaz, bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulanmış; 30 şirkete el konularak kayyum atanmıştır.

Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik gerekli idari süreç başlatılmıştır. Bu önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum. Kamu zararının ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkânları kararlılıkla kullanılacaktır.

1070 KİŞİYE USULSÜZ VATANDAŞLIK VERİLMİŞ