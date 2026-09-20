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Kripto para borsası Binance, son dönemde gündemden düşmeyen kara para aklama iddialarına bir yenisini daha ekledi. Kara para aklama suçlamaları kapsamında hapis yatan ve geçen yıl Trump tarafından affedilen eski kurucu Changpeng Zhao olayının ardından borsa, devasa büyüklükte yeni bir finansal skandalla sarsılıyor.

İRAN’A 1,5 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ FİNANSMAN İDDİASI

ABD Adalet Bakanlığı tarafından aktarılan bilgilere göre, bazı ticari yapıların Binance platformunu kullanarak İran’ın askeri faaliyetlerini finanse etmek üzere fon aktardığı öne sürüldü. Birbiriyle bağlantılı dijital cüzdan ağları üzerinden transfer edilen toplam tutarın yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştığı bildirildi.

Skandalın odağında Hong Kong merkezli Hexa Whale ve Blessed Trust isimli iki şirket yer alıyor. Bu şirketlerin karaborsadaki İran petrolünü Çinli alıcılara ulaştıran aracı kurumlar olduğu ifade edildi. Binance yürüttüğü iç incelemede, söz konusu yapıların borsa aracılığıyla Devrim Muhafızları’nı finanse eden bir ağa büyük tutarlarda para transfer ettiğini doğruladı.

ŞÜPHELİ HESAPLAR KAPATILDI, SORUŞTURMACILAR İŞTEN ÇIKARILDI

Borsa yönetimi, iddiaların merkezindeki Hexa Whale ve Blessed Trust şirketlerinin platformdaki hesaplarını dondurdu. Ancak Blessed Trust'ın Binance’in resmi ödeme ortaklarından biri olması ve şüpheli işlemleri gün yüzüne çıkaran bazı soruşturmacı çalışanların işine son verilmesi şüpheleri artırdı. Binance ise işten çıkarmaların "kişisel gerekçelerle" yapıldığını öne sürdü.

Öte yandan Binance, İranlı finansçı Babak Zencani’nin iki yıllık süreçte 850 milyon doları aşan meblağı ülkenin askeri harcamalarına aktarmasına olanak sağlamakla da suçlanıyor. Zencani tarafı ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.