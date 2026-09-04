Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verileri, tüketici borçlarındaki yükselişin sürdüğünü gösterdi. 28 Ağustos ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam tutarı 29 milyar 307 milyon lira artarak 3 trilyon 452 milyar 811 milyon liraya ulaştı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE 29 MİLYAR LİRALIK ARTIŞ

Toplam tüketici kredilerinin 826 milyar 909 milyon lirasını konut, 41 milyar 848 milyon lirasını taşıt, 2 trilyon 584 milyar 55 milyon lirasını ise ihtiyaç kredileri oluşturdu.

KREDİ KARTI BORCU DA YÜKSELDİ

Bireysel kredi kartı borçları da aynı haftada yüzde 2,9 artarak 3 trilyon 450 milyar 843 milyon liraya çıktı.

Kredi kartı borçlarının 1 trilyon 299 milyar 405 milyon lirası taksitli, 2 trilyon 151 milyar 438 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluştu.

TAKİPTEKİ BORÇ 844,9 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Ödenemediği için bankaların takibine alınan borç tutarında da dikkat çekici artış yaşandı. Takipteki borçlar bir haftada 5 milyar 980 milyon lira artarak 844 milyar 947 milyon liraya yükseldi.

Takipteki borçların 633 milyar 786 milyon lirası için özel karşılık ayrıldı.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER DE ARTTI

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin toplam tutarı da 4 milyar 752 milyon lira yükseldi. Böylece taksitli ticari kredilerin toplamı 4 trilyon 235 milyar 83 milyon liraya ulaştı.