Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili'nin şirketi BLG Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.BDDK Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili'nin şirketinin faaliyet iznini iptal etti - Resim : 1

BDDK'nın 6 Ağustos 2026 tarihli toplantısında alınan karar kapsamında; BLG Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet izni mevzuat hükümleri doğrultusunda sonlandırıldı.

Faizsiz ev ve araç sisteminde kurallar değişiyor: Kısıtlama getiriliyorFaizsiz ev ve araç sisteminde kurallar değişiyor: Kısıtlama getiriliyorEkonomi

Söz konusu iptal kararı; Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik'in 17'nci maddesinin birinci fıkrası gereğince uygulandı.