Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili'nin şirketi BLG Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
BDDK'nın 6 Ağustos 2026 tarihli toplantısında alınan karar kapsamında; BLG Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet izni mevzuat hükümleri doğrultusunda sonlandırıldı.
Söz konusu iptal kararı; Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik'in 17'nci maddesinin birinci fıkrası gereğince uygulandı.