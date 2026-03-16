Çinli genç girişimci Wang Guanran, aile işine adım attıktan sadece beş yıl sonra servetini milyar dolar seviyesine taşıyarak küresel piyasaların dikkatini çekti.

Bloomberg’in verilerine göre, Lingbao Gold Group Co. hisseleri son 12 ayda yüzde 400’ün üzerinde bir ralli yaptı. Bu devasa yükselişin arkasında küresel belirsizlikler yatıyor. Özellikle Orta Doğu’daki gerilimler ve Venezuela’daki siyasi istikrarsızlık, yatırımcıları "güvenli liman" altına yönlendirirken, Lingbao Gold’un piyasa değerini de zirveye taşıdı.

DEV SATIN ALMALARLA KÜRESEL GÜÇ OLMA YOLUNDA

Altın piyasasındaki bu ivmeyi fırsata çeviren şirket, rotasını yurt dışına kırdı. Aralık 2025’te Papua Yeni Gine’deki Simberi Altın Madeni için stratejik bir adım atan Lingbao Gold, Güney Amerika’da da Ekvador Dynasty Gold Projesi’ne ortak olarak küresel bir metal imparatorluğu kurma yolunda ilerliyor.

PANDEMİDE OKULU BIRAKTI, 20 YAŞINDA BAŞKAN OLDU

Wang Guanran’ın başarı hikayesi alışılmışın dışında. ABD’de uluslararası ilişkiler ve ekonomi eğitimi alırken 2020’deki pandemi nedeniyle eğitimini yarıda bırakan Guanran, Çin’e dönerek aile şirketinin başına geçti. Henüz 20 yaşındayken Shenzhen Jiesi Weiye Holding’in başkanı olan genç milyarder, aynı zamanda elektrikli araç bataryaları için kritik öneme sahip bakır folyo üretimi yapan Londian Wason Group’un eş CEO’luğunu yürütüyor.

Çin madencilik sektörü genellikle devlet kontrolündeki devlerin tekelinde bulunsa da, uzmanlar Lingbao Gold gibi özel şirketlerin çevikliğine dikkat çekiyor. Sektör analizleri, özel şirketlerin maliyet disiplini ve hızlı karar alma yeteneklerinin bu tür volatil dönemlerde büyük avantaj sağladığını vurguluyor.

BABASININ İZİNDE YENİ BİR DÖNEM

Guanran’ın babası Wang Weidong, Çin finans dünyasının deneyimli isimlerinden biri. Kariyerine halka arz süreçlerini yöneten bir düzenleyici olarak başlayan Weidong, 2016 yılında aileyi metal sektörüne yönlendirmişti. Baba ve oğul, geçmişteki özel sermaye faaliyetlerini bugün fiziksel metal üretimine dayalı devasa bir yapıya dönüştürerek yıllık geliri 1,6 milyar doları aşan bir dev yarattı.