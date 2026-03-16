Kapalıçarşı piyasası alev aldı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum ne? Piyasalarda şaşırtan hamle

ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi ekonomik piyasalarda deprem etkisi yarattı. Öyle ki bu gerilim yatırım araçlarında da ters tepkiye neden oldu. Güvenli liman olarak belirtilen altın tarafında son bir haftada 200 dolar kayıp yaşandı. En büyük artış ise Brent petrol tarafının 120 dolara dayanması oldu.
FED'in faiz kararı öncesi 'güvenli liman' altına sert satış gelirken, petrol fiyatları 100 dolar bandında seyrediyor. Yatırımcısını şaşırtan asıl hamle ise kripto paralar ve döviz cephesinden geldi. İşte Kapalıçarşı'daki güncel altın fiyatlarında son durum ne?Süleyman Çay
Piyasalarda ise bu hafta içinde açıklanacak FED faiz kararına odaklandı. FED’in ise şahin bir politika izlemesi bekleniyor. FED’in faizleri sabit bırakması öngörülüyor. Bu noktada piyasalar FED’e göre önce bir fiyatlanma bekleniyor.Peki piyasalarda son durum ne?
100 dolar bandında seyreden Brent petrol 102 dolara kadar günlük bir artış seyretti. Petrol fiyatlarının ise faiz kararı öncesi artması da tahmin ediliyor. Ancak faiz kararı sonrası nasıl tepki vereceği de merak ediliyor.
Dolar güne ufak bir kayıpla başlarken, Euro tarafında hafif bir artış gözlemlendi. Son olarak dolar 44,21 TL, Euro ise 50,68 bandında seyrediyor.
Savaş dev düşüşler ile yatırımcıyı kahreden kripto paralarda ise artış dikkat çekiyor. Son olarak 71 bin dolar bandında seyreden Bitcoin, güne 73 bin 799 dolar seviyelerinde başladı.
Haftalık bazda 5 bin 239 dolarları gören ons altın ise 239 dolarlık bir kayıp ile 5 bin 20 dolar seviyesine kadar geriledi. Sert satış ise gümüş tarafında da görüldü. Aylık bazda 94 dolarları gören gümüş ise 80 dolarlara kadar sert bir gerilme yaşandı. Anlık olarak ons gümüş 80,41 dolarda işlem görüyor.
Kapalıçarşı altın tarafında da 8 bin TL’yi aşan gram altın ise büyük kayıplar yaşayarak 7 bin 287 TL bandına sert iniş yaşadı. Peki Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum ne? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları güne şu şekilde başladı:
Gram altın
Satış: 7 bin 284 TL
Alış: 7 bin 175 TL
Çeyrek altın
Satış: 11 bin 878 TL
Alış: 11 bin 755 TL
Yarım altın
Satış: 23 bin 749 TL
Alış: 23 bin 511 TL
Tam altın
Satış: 47 bin 310 TL
Alış: 46 bin 878 TL
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.