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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sahte fatura operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda toplam değeri 14 milyon 561 bin 164 lira olan faturalar ile 1 milyon 650 bin liralık senet ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, herhangi bir mal, ürün veya hizmet satışı gerçekleştirmedikleri halde sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen İ.C. ve M.C., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve kullandıkları araçlarda gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda suç unsuruna ulaşıldı.

Operasyonda, toplam 1 milyon 650 bin lira tutarında 15 senet, aynı firmaya ait ancak farklı firmalar adına düzenlenmiş, toplam değeri 14 milyon 561 bin 164 lira olan 33 fatura, ayrıca 8 farklı firmaya ait kaşe, 5 ajanda, 1 cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.