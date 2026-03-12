Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde kurulan “Bilecik Üniversite Yayınevi” faaliyetlerine resmen başladı. Üniversitede üretilen bilimsel ve kültürel birikimin daha geniş kitlelere ulaştırılmasını amaçlayan yayınevi, akademik yayıncılık faaliyetlerinin kurumsal bir yapı altında yürütülmesine önemli katkı sağlayacak.

Şeyh Edebali Üniversitesinde gerçekleştirilen araştırma, inceleme ve akademik çalışmaların kalıcı bilimsel kaynaklara dönüşmesini hedefleyen yayınevi; kitap, yardımcı ders kitabı, ders notu ve benzeri akademik ile kültürel içerikli yayınların yayımlanmasına imkân tanıyacak. Bu kapsamda yayımlanacak eserler çevrimiçi ortamda ve açık erişim politikası çerçevesinde okuyucularla buluşacak. Açık erişim yaklaşımı sayesinde Şeyh Edebali Üniversitesinde üretilen bilimsel bilgiye araştırmacılar, öğrenciler ve ilgili tüm paydaşlar kolaylıkla erişebilecek. Böylece akademik çalışmaların görünürlüğünün artırılması, bilimsel bilginin yaygınlaştırılması ve disiplinler arası etkileşimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kurulan Bilecik Üniversite Yayınevi, Üniversitenin bilimsel üretim kapasitesinin ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür hale gelmesine katkı sunacak önemli bir platform niteliği taşıyor. Yayınevi aracılığıyla yayımlanacak eserlerin, üniversitenin akademik birikimini uluslararası bilim dünyasıyla buluşturması ve farklı disiplinlerde yürütülen çalışmaların küresel akademik ağlarda daha görünür hale gelmesi bekleniyor. Bu yönüyle yayınevinin, Şeyh Edebali Üniversitesinin uluslararasılaşma politikalarına önemli katkılar sağlaması ve akademik bilginin küresel dolaşımına destek vermesi hedefleniyor.

Yayınevinin faaliyete geçmesinin ardından Şeyh Edebali Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Bilecik Üniversite Yayınevi, Üniversitemizin bilimsel üretim gücünü destekleyerek akademik bilginin yaygınlaştırılmasına, araştırma çıktılarının daha geniş kitlelere ulaştırılmasına ve üniversitemizin bilimsel saygınlığının güçlendirilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir.” denildi.