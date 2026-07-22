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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyir halinde ilerleyen otomobilin motor kısmında başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik’ten Bozüyük istikametine seyir halinde ilerleyen otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Aracın motor kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü otomobili yolun kenarına çekip araçtan indi.

Sürücünün durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi sonrası bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile araç yangını söndürülürken, olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmediği öğrenildi.