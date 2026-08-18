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Süper Lig’e güçlü bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

KANAT BÖLGESİNE TAKVİYE

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun verdiği liste doğrultusunda harekete geçen ve özellikle kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, dev bir operasyona girişti.

SALAH YERİNE ANTONY

Kara Kartal, sağ kanat transferinde rotasını İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis forması giyen Antony olarak belirledi. Siyah-Beyazlı yönetimin, uzun süre gündemde tuttuğu Mohamed Salah transferinin gerçekleşmemesinin ardından Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

ŞARTLAR ZORLANACAK

İspanyol ekibi, Brezilyalı futbolcunun bonservisini 2025 yazında Manchester United’dan 22 milyon Euro karşılığında almıştı. 26 yaşındaki Antony’nin güncel piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtilirken, Real Betis ile olan sözleşmesinin 2030’a kadar devam ettiği biliniyor. Yönetimin bu transfer için şartları zorlayacağı aktarılıyor.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Real Betis’ten yaklaşık 6 Milyon Euro kazanan yıldız kanat oyuncusunun transfere sıcak olduğu aktarıldı. İspanyol ekibinin de gelecek tekliflere sıcak olduğu belirtilirken oyuncuya geçtiğimiz dönem Avrupa’nın beş büyük liginden ilgi olduğu öne sürülmüştü.