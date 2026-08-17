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Sağ kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Frosinone forması giyen 23 yaşındaki Cezayirli futbolcu için harekete geçtiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ FARES GHEDJEMIS İÇİN DEVREDE

Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, sağ kanat için alternatiflerini değerlendirirken Fares Ghedjemis'i transfer listesine ekledi.

SERIE B'DE 15 GOL VE 3 ASİST

Fares Ghedjemis, geçen sezon Frosinone formasıyla ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.

23 yaşındaki futbolcu, Serie B'de 15 gol ve 3 asist üreterek 18 gole doğrudan katkı sağladı. Ghedjemis, bu performansıyla Frosinone'nin Serie A'ya yükselmesinde önemli rol oynadı.

Cezayir Milli Takımı'nda da forma giyen Ghedjemis'in güncel piyasa değeri 7,5 milyon Euro olarak gösteriliyor.