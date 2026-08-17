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Beşiktaş'ın adı, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz ile yeniden yan yana geldi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid, Faslı futbolcunun takımdaki geleceğini yeniden değerlendirmeye aldı. Oyuncunun takımdan ayrılması ihtimali üzerinde durulduğu öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ BRAHIM DIAZ İÇİN ADAYLAR ARASINDA

Fichajes'ta yer alan haberde; Brahim Diaz'ın Real Madrid'den ayrılması durumunda transfer olabileceği potansiyel takımlar arasında Beşiktaş gösterildi.

Ancak Siyah-Beyazlıların Brahim Diaz için girişimde bulunduğuna yönelik doğrulanmış bir temas bulunmadığı belirtildi.

SERDAL ADALI BRAHIM DIAZ İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Brahim Diaz'ın daha önce de Siyah-Beyazlılarla anılması üzerine transfer iddialarına açıklık getirmişti.

Adalı, Faslı futbolcuyla ilgili herhangi bir çalışma yürütmediklerini ifade ederek çıkan haberleri reddetmişti.

Real Madrid'in Brahim Diaz hakkında vereceği kararın ardından Faslı futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.