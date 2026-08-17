Kaynak: Diğer

Siyah-beyazlı yönetim, Ligue 1 ekiplerinden Auxerre forması giyen 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Kévin Danois’i renklerine bağlamak üzere harekete geçti.

İSTANBUL’DA KRİTİK GÖRÜŞME

Sky Sport Almanya’nın haberine göre siyah-beyazlı idareciler, genç futbolcunun transfer şartlarını değerlendirmek üzere oyuncunun temsilcileriyle İstanbul’da bir bir araya geldi. Görüşmelerde, oyuncunun bağlı olduğu FOKUS menajerlik şirketinin yöneticisi Dirk Hebel aktif rol oynadı. Dirk Hebel'in daha önce Beşiktaş'ın bu yaz imza attırdığı Leandro Trossard ve Salih Özcan transferlerini de yürüten isim olması dikkat çekti. Süreç, yönetimin aynı temsilciyle bu yaz oturduğu üçüncü transfer masası oldu.

İstanbul’daki temasların ardından yönetimin, Fransız kulübünü ikna etmek adına resmi bonservis pazarlıklarına başladığı belirtildi. Geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray’ın da radarına giren ancak yüksek bonservis beklentisi nedeniyle gerçekleşmeyen transferde bu kez Beşiktaş elini çabuk tutmak istiyor.

KEVİN DANOİS KARNESİ

Fransa U21 Milli Takımı’nda da 2 kez forma giyen 22 yaşındaki yetenek, Auxerre formasıyla çıktığı 70 resmi maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Fransız kulübüyle Haziran 2029’a kadar sözleşmesi bulunan ve Haziran 2026’da 20 milyon Euro ile kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaşan Danois için bonservis bedeli ve ödeme takvimi pazarlıkların en kritik başlığını oluşturuyor.