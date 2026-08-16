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Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş Eyüpspor’u konuk etti.

Tüpraş Stadyumu’nda maça kontrollü başlayan Beşiktaş ilk yarının ortalarında baskısını artırdı.

Eyüpspor kalesini adeta ablukaya alan Siyah Beyazlılar aradığı golü 25’inci dakikada Olaitan’ın harika pasında Vaclav Cerny’nin ayağından buldu.

Italiano’nun öğrencileri golden sonra baskısına devam etse de yakaladığı pozisyonları sonuçlandıramadı.

Devreye 1-0’lık üstünlükle giren Beşiktaş ikinci yarıda da oyunun kontrolünü tamamen elinde tuttu. Ancak Cerny’nin frikikten şutunda direğe takılmasının dışında hücumda üretmekte zorlanan Beşiktaş, baskın oyununu skora yansıtamadı.

Dakikalar 68’i gösterdiğinde Eyüpspor’da Costa ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra Özhan Pulat’ın ekibi için işler daha da zor bir hal alırken Beşiktaş Avrupa maçını da düşünerek kalan bölümde tempoyu düşürdü.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş Eyüpspor’u 1-0 mağlup ederek Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin kaybettiği ilk haftada fırsatı geri çevirmedi.

BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR İLK 11’LER

Beşiktaş: Nübel, Taylan, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Semih

Eyüpspor: Moldovan, Talha, El Yamiq, Jules, Callegari, Massanga, Costa, Sabiri, Pintor, Michalak, Abdullahi

BEŞİKTAŞ 1-0 EYÜPSPOR CANLI ANLATIM

1' Hakem Oğuzhan Çakır'ın ilk düdüğüyle Beşiktaş-Eyüpspor maçı başladı.

BEŞİKTAŞ ORKUN KÖKÇÜ İLE GOLE YAKLAŞTI

10' Beşiktaş etkili geldi. Orkun Kökçü'nün şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

BEŞİKTAŞ CERNY'NİN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

24' Olaitan'ın savunmanın arkasına aşırtarak attığı harika pası Vaclav Cerny tek vuruşla gole çevirdi.

CERNY BU KEZ MOLDOVAN'I GEÇEMEDİ

32' Beşiktaş ikinci gol için yoğun baskı kurdu. Cerny'nin kafa vuruşunda Moldovan gole izin vermedi.

EYÜPSPOR PINTOR İLE KALEYİ YOKLADI

35' Pintor'un ceza sahası dışından çektiği sert şutta Nübel hata yapmadı.

İLK YARI SONUCU: BEŞİKTAŞ 1-0 EYÜPSPOR

CERNY FRİKİKTEN DİREĞE TAKILDI

50' Serbest vuruşta topun başına geçen Cerny kaleyi düşündü. Cerny'nin şutunda top direkten geri döndü.

EYÜPSPOR 10 KİŞİ KALDI

67' Eyüpspor'da Costa ikinci yarıda oyuna dahil olan Oh'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Eyüpspor sahada 10 kişi kaldı.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN ŞUTUNDA İSABET YOK

81' Orkun Kökçü'nün ceza sahası içinde dar açıdan şutunda top direğin yanından dışarı gitti.