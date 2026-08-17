Yeniçağ Gazetesi
17 Ağustos 2026 Pazartesi
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Anasayfa Spor Yapay zekaya sorduk Şampiyonu açıkladı... Dev simülasyon devreye girdi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a şok oranlar

Yapay zekaya sorduk Şampiyonu açıkladı... Dev simülasyon devreye girdi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a şok oranlar

Futbolseverlerin merakla beklediği o soruyu yapay zekaya sorduk. İşte dev algoritmaların kadro kalitesi, transfer hamleleri ve puan durumunu analiz ederek çıkardığı olay şampiyonluk tahmini!

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Yapay zekaya sorduk Şampiyonu açıkladı... Dev simülasyon devreye girdi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a şok oranlar - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’de heyecan yeni sezonun açılış düdüğüyle birlikte start aldı. İlk hafta geride kalırken hem yapılan dev transferler hem de puan tablosundaki sürprizler futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf kim olacak?

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Yapay zekaya sorduk Şampiyonu açıkladı... Dev simülasyon devreye girdi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a şok oranlar - Resim: 2

Zirve Yarışında Dev Simülasyon: Şampiyonluk Oranları Açıklandı

Yapay zeka modellerinin veri tabanları; takımların kadro derinliği, yeni transferlerin katkı potansiyeli ve lig istatistiklerini harmanlayarak sezon sonu sıralamasını oranladı. Zirve yarışındaki oransal tablo futbol dünyasını ikiye bölecek cinsten:

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Yapay zekaya sorduk Şampiyonu açıkladı... Dev simülasyon devreye girdi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a şok oranlar - Resim: 3

Galatasaray (%42 Şampiyonluk İhtimali):

Son şampiyon, kadro istikrarı ve hücum hattına kattığı yıldız isimlerle yapay zekanın birinci sıradaki adayı durumunda. İlk haftadaki puan kaybına rağmen sarı-kırmızılı ekibin sezonu ilk 2 sıra içinde bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Yapay zekaya sorduk Şampiyonu açıkladı... Dev simülasyon devreye girdi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a şok oranlar - Resim: 4

Fenerbahçe (%38 Şampiyonluk İhtimali):

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, yapay zekaya göre şampiyonluğun en güçlü ikinci adayı. İlk haftayı kayıpla kapatsa da sezon genelindeki kadro kalitesiyle yarışı son haftalara kadar sürdürmesi bekleniyor.

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Yapay zekaya sorduk Şampiyonu açıkladı... Dev simülasyon devreye girdi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a şok oranlar - Resim: 5

Beşiktaş (%12 Şampiyonluk İhtimali):

Yeni yapılanması ve sezona galibiyetle başlamasının getirdiği ivmeyle siyah-beyazlılar, zirve takibini sürdürecek. Yapay zeka, Beşiktaş’ın en olası sezon sonu derecesini 3. sıra olarak işaret ediyor.

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Yapay zekaya sorduk Şampiyonu açıkladı... Dev simülasyon devreye girdi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a şok oranlar - Resim: 6

Trabzonspor (%5 Şampiyonluk İhtimali):

Yenilenen kadrosuyla üst sıralara oynaması beklenen Karadeniz ekibinin en yüksek olasılıklı yeri 3-5 bandı.

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Yapay zekaya sorduk Şampiyonu açıkladı... Dev simülasyon devreye girdi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a şok oranlar - Resim: 7

Diğer Ekipler (%3 Şampiyonluk İhtimali):

Başakşehir, Göztepe ve Samsunspor gibi formda ekiplerin ise Avrupa kupaları potasını zorlayarak ligi 4 ile 7. sıralar arasında tamamlaması öngörülüyor.

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Yapay zekaya sorduk Şampiyonu açıkladı... Dev simülasyon devreye girdi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a şok oranlar - Resim: 8

Yapay zekanın yaptığı bu uzun soluklu projeksiyonda düğümün yine son haftalarda çözülmesi bekleniyor. Sezon ilerledikçe sakatlıklar, form grafikleri ve transfer döneminin kapatılmasıyla verilerin nasıl şekilleneceği ise merak konusu.

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Yapay zekaya sorduk Şampiyonu açıkladı... Dev simülasyon devreye girdi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a şok oranlar - Resim: 9

İşte Lig'deki puan durumu tablosu.

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Yapay zekaya sorduk Şampiyonu açıkladı... Dev simülasyon devreye girdi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a şok oranlar - Resim: 10
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