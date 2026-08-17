Trendyol Süper Lig’de heyecan yeni sezonun açılış düdüğüyle birlikte start aldı. İlk hafta geride kalırken hem yapılan dev transferler hem de puan tablosundaki sürprizler futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf kim olacak?
Yapay zekaya sorduk Şampiyonu açıkladı... Dev simülasyon devreye girdi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a şok oranlar
Futbolseverlerin merakla beklediği o soruyu yapay zekaya sorduk. İşte dev algoritmaların kadro kalitesi, transfer hamleleri ve puan durumunu analiz ederek çıkardığı olay şampiyonluk tahmini!Haber Merkezi
Zirve Yarışında Dev Simülasyon: Şampiyonluk Oranları Açıklandı
Yapay zeka modellerinin veri tabanları; takımların kadro derinliği, yeni transferlerin katkı potansiyeli ve lig istatistiklerini harmanlayarak sezon sonu sıralamasını oranladı. Zirve yarışındaki oransal tablo futbol dünyasını ikiye bölecek cinsten:
Galatasaray (%42 Şampiyonluk İhtimali):
Son şampiyon, kadro istikrarı ve hücum hattına kattığı yıldız isimlerle yapay zekanın birinci sıradaki adayı durumunda. İlk haftadaki puan kaybına rağmen sarı-kırmızılı ekibin sezonu ilk 2 sıra içinde bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Fenerbahçe (%38 Şampiyonluk İhtimali):
Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, yapay zekaya göre şampiyonluğun en güçlü ikinci adayı. İlk haftayı kayıpla kapatsa da sezon genelindeki kadro kalitesiyle yarışı son haftalara kadar sürdürmesi bekleniyor.
Beşiktaş (%12 Şampiyonluk İhtimali):
Yeni yapılanması ve sezona galibiyetle başlamasının getirdiği ivmeyle siyah-beyazlılar, zirve takibini sürdürecek. Yapay zeka, Beşiktaş’ın en olası sezon sonu derecesini 3. sıra olarak işaret ediyor.
Trabzonspor (%5 Şampiyonluk İhtimali):
Yenilenen kadrosuyla üst sıralara oynaması beklenen Karadeniz ekibinin en yüksek olasılıklı yeri 3-5 bandı.
Diğer Ekipler (%3 Şampiyonluk İhtimali):
Başakşehir, Göztepe ve Samsunspor gibi formda ekiplerin ise Avrupa kupaları potasını zorlayarak ligi 4 ile 7. sıralar arasında tamamlaması öngörülüyor.
Yapay zekanın yaptığı bu uzun soluklu projeksiyonda düğümün yine son haftalarda çözülmesi bekleniyor. Sezon ilerledikçe sakatlıklar, form grafikleri ve transfer döneminin kapatılmasıyla verilerin nasıl şekilleneceği ise merak konusu.
İşte Lig'deki puan durumu tablosu.