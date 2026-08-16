Beşiktaş'ta uzun yıllar siyah-beyazlı formayı giyen ve takım kaptanlığı yapan Necip Uysal için özel bir veda töreni gerçekleştirildi.
Beşiktaş'ta Necip Uysal'dan duygusal veda: 'Hakkınızı helal edin'
Kariyerinin tamamını Beşiktaş'ta geçirdikten sonra geçtiğimiz sezonun sonunda futbolu bırakan Necip Uysal için Eyüpspor maçı öncesinde özel bir veda töreni düzenlendi. Siyah-beyazlıların eski kaptanı, ailesiyle çıktığı sahada Beşiktaş taraftarına son kez seslendi.Furkan Çelik
Eyüpspor karşılaşması öncesinde düzenlenen törende tribünler, kariyerinin tamamını Beşiktaş'ta geçiren eski kaptanla bir kez daha buluştu.
KARİYERİNİ NOKTALAMIŞTI
Beşiktaş altyapısından yetişen Necip Uysal, geçtiğimiz sezonun sonunda aktif futbolculuk kariyerini sonlandırma kararı almıştı.
Yıllar boyunca farklı teknik direktörler ve kadrolarla siyah-beyazlı formayı terleten Uysal, Beşiktaş'taki uzun kariyerinin ardından yeşil sahalara veda etti.
SKORBORDLARDA ÖZEL VİDEO
Veda töreninde stadyumun skorbordlarından Necip Uysal için özel olarak hazırlanan video gösterildi.
Uysal'ın Beşiktaş kariyerinden görüntülerin yer aldığı video eşliğinde tribünler eski kaptanı alkışladı.
FUTBOLCULAR KORİDOR OLUŞTURDU
Siyah-beyazlı futbolcular da Necip Uysal'ın vedasında eski takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
Beşiktaşlı oyuncular sahada koridor oluşturarak Uysal'ı karşıladı.
ORKUN KÖKÇÜ'DEN ÇİÇEK
Takım kaptanı Orkun Kökçü, tören sırasında Necip Uysal'a çiçek takdim etti.
Uysal daha sonra Beşiktaşlı futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
SERDAL ADALI'DAN 20 NUMARALI FORMA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da kulübün eski kaptanına özel bir hediye verdi.
Adalı, Necip Uysal'ın yıllarca taşıdığı 20 numaralı Beşiktaş formasının çerçevelenmiş halini Uysal'a takdim etti.
SAHAYA AİLESİYLE ÇIKTI
Veda gecesinin en özel anlarından biri ise Necip Uysal'ın sahaya eşi ve çocuklarıyla birlikte çıkması oldu.
Ailesiyle Beşiktaş taraftarının karşısına çıkan Uysal, tribünlere dönerek mikrofonu eline aldı.
"HAKKINIZI HELAL EDİN"
Necip Uysal, kendisini yıllarca destekleyen siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür ederek şu sözlerle veda etti:
"Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günümde, kötü günümde hep arkamdaydınız. Hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin."
SON KEZ ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Konuşmasının ardından Kuzey Kale Arkası Tribünü'ne doğru giden Necip Uysal, Beşiktaş taraftarına üçlü çektirdi.
Böylece kariyerinin tamamını siyah-beyazlı formayla geçiren eski kaptan, yıllarca formasını taşıdığı Beşiktaş'a taraftarlarla birlikte veda etti.