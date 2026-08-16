Beşiktaş'ta Necip Uysal'dan duygusal veda: 'Hakkınızı helal edin'

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Necip Uysal, kendisini yıllarca destekleyen siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür ederek şu sözlerle veda etti:

"Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günümde, kötü günümde hep arkamdaydınız. Hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin."