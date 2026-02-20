Çin'de robot 12 robotu ikna ederek kaçırdı! Videoyu izleyenler 'bu nasıl olur' demekten kendini alamadı

Çin'de robot firmasında küçük bir robotun, 12 robotla konuştuğu ve daha sonrasında kaçırdığı görüldü. Robotun diğer robotlarla sohbeti ilginçti.