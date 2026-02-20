Bağdat’ta halk, yıllar sonra ilk kez oruçlarını iftar topunun yankılanan sesiyle açmanın mutluluğunu yaşadı.
Osmanlı’dan kalan iftar topu geleneği Irak’ta yeniden canlanıyor.
Güneş battıktan ve akşam ezanı okunduktan hemen sonra ateşlenen iftar topu, oruç açma vaktinin geldiğini müjdeliyor.
Ramazan’ın manevi huzurunun sardığı Bağdat’ta vatandaşlar, Dicle Nehri kıyısına konumlandırılan tarihi toptan yapılan atışı büyük bir coşkuyla karşıladı.
Irak’ta bu uygulamanın Osmanlı Devleti zamanında Bağdat’ta başladığı ifade ediliyor.