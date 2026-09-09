Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2026)

Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2026)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Eylül 2026 tarihi için hava durumu tahminlerini paylaştı. Paylaşılan tahminlere göre, yurdun büyük bir bölümünde güneşli hava etkisini sürdürürken, bazı kesimlerde de yağış görüleceği açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2026) - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerine kamuoyuyla paylaştı.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2026) - Resim: 2

Son aktarılan rapora göre, 10 Eylül Perşembe günü için kuzey, doğu ve güney kesimlerde sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2026) - Resim: 3

Karadeniz sahil şeridi ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtiliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2026) - Resim: 4

Yağış beklenen iller ise şu şekilde sıralandı,

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2026) - Resim: 5

Batı Karadeniz: Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop Orta

Doğu Karadeniz: Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2026) - Resim: 6

Doğu Anadolu (Kuzey Kesimleri): Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan

Doğu Akdeniz: Hatay (kıyı ilçeleri), Osmaniye

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2026) - Resim: 7

Söz konusu illerde yağışların yer yer sağanak şeklinde görülebileceği ifade edilirken, yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşları uyardı.

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