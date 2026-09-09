Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerine kamuoyuyla paylaştı.
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2026)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Eylül 2026 tarihi için hava durumu tahminlerini paylaştı. Paylaşılan tahminlere göre, yurdun büyük bir bölümünde güneşli hava etkisini sürdürürken, bazı kesimlerde de yağış görüleceği açıklandı.Kaynak: Haber Merkezi
Son aktarılan rapora göre, 10 Eylül Perşembe günü için kuzey, doğu ve güney kesimlerde sağanak yağış bekleniyor.
Karadeniz sahil şeridi ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtiliyor.
Yağış beklenen iller ise şu şekilde sıralandı,
Batı Karadeniz: Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop Orta
Doğu Karadeniz: Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin
Doğu Anadolu (Kuzey Kesimleri): Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan
Doğu Akdeniz: Hatay (kıyı ilçeleri), Osmaniye
Söz konusu illerde yağışların yer yer sağanak şeklinde görülebileceği ifade edilirken, yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşları uyardı.