Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
5 KAÇAK GÖÇMEN GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİ
Kentte yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan 5 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan kaçak geçişleri organize ettiği gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.