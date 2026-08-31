Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

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5 KAÇAK GÖÇMEN GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİ

Kentte yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan 5 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan kaçak geçişleri organize ettiği gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.