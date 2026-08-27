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Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Katar merkezli El Cezire kanalına verdiği röportajda, Türkiye’deki Suriyeli nüfusuyla ilgili çarpıcı veriler paylaştı.

Cumhuriyet gazetesinden Batu Bozkürk’ün haberine göre Yılmaz, iki ülkenin kaderinin ortak noktada buluştuğunu belirterek, bir dönem Türkiye sınırları içerisinde 6 milyona yakın Suriye vatandaşının bulunduğunu, günümüzde ise mevcudun 2,3 milyon seviyelerine kadar düştüğünü ifade etti. Büyükelçi, transit geçenler ve operasyon bölgelerindekiler dâhil edildiğinde 15 milyona yakın Suriyelinin yolunun Türkiye ile kesiştiğini kaydetti.

Büyükelçi Yılmaz’ın dile getirdiği 6 milyon rakamı, devletin geçmişteki hiçbir resmi raporunda yer almadı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı verilere göre, geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı Nisan 2022 tarihinde 3 milyon 768 bin 716 ile en yüksek seviyesini görmüştü. 20 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla kayıtlı nüfus 2 milyon 224 bine kadar geriledi. Zirve dönemi sayılan 2022'de; onaylanan vatandaşlıklar ve ikamet izinleri eklendiğinde dahi toplam miktar 4 milyonu biraz aşıyor, 6 milyon sınırına ulaşamıyordu.

Geçmişte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve muhalefet temsilcileri, tablolardaki istatistiklerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak Temmuz 2022'de ülkede 6 milyon Suriyeli bulunduğunu dile getirmişti. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise iddialara karşı çıkarak kayıtsız nüfus olmadığını, muhalefetin bilgi kirliliği ürettiğini beyan etmişti.

Mayıs 2022’de TGRT Haber’de konuk olduğu programda Soylu, geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 762 bin 686 olduğunu iddia etmişti. Soylu, “Türkiye’de bu sayının üzerinde Suriyeli kesinlikle söz konusu değildir. Yok ‘400 bin daha var’, ‘500 bin daha var’... Tam tersi. Yakalanan kayıtsız göçmenler de ülkesine gönderiliyor” demişti.