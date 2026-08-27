2011 yılında başlayan Suriye iç savaşının ardından açık kapı politikası izleyen Türkiye’de sığınmacı nüfusu tartışılmaya devam ediyor.
Ümit Özdağ’dan yeni “göçmen” itirazı: Büyükelçinin rakamları da şaştı
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın ülkede bir dönem 6 milyona yakın Suriyeli yaşadığına dair açıklamasına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan itiraz geldi. Özdağ, güncel sığınmacı verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek rakamların yeniden hesaplanmasını talep etti.Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet'ten Batu Bozkürk'ün haberine göre, Katar merkezli El Cezire yayın kuruluşuna demeç veren Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, 15 milyon Suriyeli ile Türkiye'nin kaderinin kesiştiğini belirtti.
Yılmaz’ın açıklamasına göre Türkiye'de belli bir tarihte neredeyse 6 milyona yakın Suriye vatandaşı yaşıyordu.
Şu anda bu sayı 2,3 milyona kadar inmiş durumda.
Ama Türkiye'den geçenleri de dahil edecek olursak, 10 milyondan fazla insan, ihtilaf dönemindeki operasyon bölgelerinde yaşayanları da buna katacak olursak belki 15 milyon Suriyelinin kaderi bir şekilde Türkiye ile kesişti.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı Nisan 2022'de zirve yaparak 3 milyon 768 bin 716'ya ulaşmıştı.
Geçici koruma sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı 2022 yılında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplam 193 bin 293 Suriyeliye Türk vatandaşlığı verildiğini duyurmuştu.
Aynı döneme ait Göç İdaresi verilerinde ikamet iznine sahip Suriyeli sayısı ise 109 bin 38 olarak kaydedilmişti.
Soylu, katıldığı bir yayında iddialara yanıt vererek, Suriyeli sayısının 3 milyon 762 bin 686 olduğunu belirtmişti.
Soylu, "Türkiye’de bu sayının üzerinde Suriyeli kesinlikle söz konusu değildir. Yok ‘400 bin daha var’, ‘500 bin daha var’... Tam tersi. Yakalanan kayıtsız göçmenler de ülkesine gönderiliyor" demişti.
Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın açıklamalarının ardından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hükümetin güncel olarak paylaştığı 2 milyon 300 bin Suriyeli sığınmacı rakamının doğru olmadığını söyledi.
Özdağ, Suriyeli öğrenci verileri ile ailelerin doğum oranlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye’de 2021-2023 arasında 5 milyon kayıtlı, 2 milyon kayıtsız, kaçak Suriyeli olduğunu bir çok kez açıkladım.”
“İktidar ve devlet kaynakları rakamı hep 3.5 milyon civarında çevirdiler. Numan Kurtulmuş Zafer Partisi ziyareti sonrasına basına yaptığı açıklamada 4 milyon 900 bin olarak ilk kez açıkladı.”
“Şimdi Türkiye’nin Şam büyükelçisi 'Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı sayısı 6 milyonu bulmuştu' diyor. Ve şimdi 2026’da 2 milyon 300 bin Suriyeli sığınmacı olduğunu ileri sürüyor.”
“Sayın Büyükelçi, 2015’te Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi açıklamasına göre anaokul-üniversite arasında Türkiye’de 777 bin küsür Suriyeli öğrenci varmış.”
“Bunları sadece anne ve babaları ile toplam Suriyeli sayısı 2 milyon 331 bin ediyor. Türkiye’deki Suriyeli ailelerin doğum oranı 5.3 olduğuna göre lütfen rakamları gözden geçirin derim."