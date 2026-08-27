Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ümit Özdağ’dan yeni “göçmen” itirazı: Büyükelçinin rakamları da şaştı

Ümit Özdağ’dan yeni “göçmen” itirazı: Büyükelçinin rakamları da şaştı

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın ülkede bir dönem 6 milyona yakın Suriyeli yaşadığına dair açıklamasına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan itiraz geldi. Özdağ, güncel sığınmacı verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek rakamların yeniden hesaplanmasını talep etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ümit Özdağ’dan yeni “göçmen” itirazı: Büyükelçinin rakamları da şaştı - Resim: 1

2011 yılında başlayan Suriye iç savaşının ardından açık kapı politikası izleyen Türkiye’de sığınmacı nüfusu tartışılmaya devam ediyor.

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Ümit Özdağ’dan yeni “göçmen” itirazı: Büyükelçinin rakamları da şaştı - Resim: 2

Cumhuriyet'ten Batu Bozkürk'ün haberine göre, Katar merkezli El Cezire yayın kuruluşuna demeç veren Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, 15 milyon Suriyeli ile Türkiye'nin kaderinin kesiştiğini belirtti.

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Ümit Özdağ’dan yeni “göçmen” itirazı: Büyükelçinin rakamları da şaştı - Resim: 3

Yılmaz’ın açıklamasına göre Türkiye'de belli bir tarihte neredeyse 6 milyona yakın Suriye vatandaşı yaşıyordu.

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Ümit Özdağ’dan yeni “göçmen” itirazı: Büyükelçinin rakamları da şaştı - Resim: 4

Şu anda bu sayı 2,3 milyona kadar inmiş durumda.

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Ümit Özdağ’dan yeni “göçmen” itirazı: Büyükelçinin rakamları da şaştı - Resim: 5

Ama Türkiye'den geçenleri de dahil edecek olursak, 10 milyondan fazla insan, ihtilaf dönemindeki operasyon bölgelerinde yaşayanları da buna katacak olursak belki 15 milyon Suriyelinin kaderi bir şekilde Türkiye ile kesişti.

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Ümit Özdağ’dan yeni “göçmen” itirazı: Büyükelçinin rakamları da şaştı - Resim: 6

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı Nisan 2022'de zirve yaparak 3 milyon 768 bin 716'ya ulaşmıştı.

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Ümit Özdağ’dan yeni “göçmen” itirazı: Büyükelçinin rakamları da şaştı - Resim: 7

Geçici koruma sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı 2022 yılında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplam 193 bin 293 Suriyeliye Türk vatandaşlığı verildiğini duyurmuştu.

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Ümit Özdağ’dan yeni “göçmen” itirazı: Büyükelçinin rakamları da şaştı - Resim: 8

Aynı döneme ait Göç İdaresi verilerinde ikamet iznine sahip Suriyeli sayısı ise 109 bin 38 olarak kaydedilmişti.

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Ümit Özdağ’dan yeni “göçmen” itirazı: Büyükelçinin rakamları da şaştı - Resim: 9

Soylu, katıldığı bir yayında iddialara yanıt vererek, Suriyeli sayısının 3 milyon 762 bin 686 olduğunu belirtmişti.

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Ümit Özdağ’dan yeni “göçmen” itirazı: Büyükelçinin rakamları da şaştı - Resim: 10

Soylu, "Türkiye’de bu sayının üzerinde Suriyeli kesinlikle söz konusu değildir. Yok ‘400 bin daha var’, ‘500 bin daha var’... Tam tersi. Yakalanan kayıtsız göçmenler de ülkesine gönderiliyor" demişti.

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Ümit Özdağ’dan yeni “göçmen” itirazı: Büyükelçinin rakamları da şaştı - Resim: 11

Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın açıklamalarının ardından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hükümetin güncel olarak paylaştığı 2 milyon 300 bin Suriyeli sığınmacı rakamının doğru olmadığını söyledi.

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Ümit Özdağ’dan yeni “göçmen” itirazı: Büyükelçinin rakamları da şaştı - Resim: 12

Özdağ, Suriyeli öğrenci verileri ile ailelerin doğum oranlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

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Ümit Özdağ’dan yeni “göçmen” itirazı: Büyükelçinin rakamları da şaştı - Resim: 13

"Türkiye’de 2021-2023 arasında 5 milyon kayıtlı, 2 milyon kayıtsız, kaçak Suriyeli olduğunu bir çok kez açıkladım.”

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Ümit Özdağ’dan yeni “göçmen” itirazı: Büyükelçinin rakamları da şaştı - Resim: 14

“İktidar ve devlet kaynakları rakamı hep 3.5 milyon civarında çevirdiler. Numan Kurtulmuş Zafer Partisi ziyareti sonrasına basına yaptığı açıklamada 4 milyon 900 bin olarak ilk kez açıkladı.”

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Ümit Özdağ’dan yeni “göçmen” itirazı: Büyükelçinin rakamları da şaştı - Resim: 15

“Şimdi Türkiye’nin Şam büyükelçisi 'Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı sayısı 6 milyonu bulmuştu' diyor. Ve şimdi 2026’da 2 milyon 300 bin Suriyeli sığınmacı olduğunu ileri sürüyor.”

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Ümit Özdağ’dan yeni “göçmen” itirazı: Büyükelçinin rakamları da şaştı - Resim: 16

“Sayın Büyükelçi, 2015’te Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi açıklamasına göre anaokul-üniversite arasında Türkiye’de 777 bin küsür Suriyeli öğrenci varmış.”

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Ümit Özdağ’dan yeni “göçmen” itirazı: Büyükelçinin rakamları da şaştı - Resim: 17

“Bunları sadece anne ve babaları ile toplam Suriyeli sayısı 2 milyon 331 bin ediyor. Türkiye’deki Suriyeli ailelerin doğum oranı 5.3 olduğuna göre lütfen rakamları gözden geçirin derim."

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