Ev tipi güneş enerjisi depolama sistemleri, panellerden elde edilen elektriği depolayarak kesintisiz kullanım sunsa da bekleme (standby) modunda harcanan gizli enerji miktarı dikkat çekiyor. HTW Berlin ile aquu uzmanlarının 10 farklı üreticiye ait 12 batarya ve inverter sistemi üzerinde gerçekleştirdiği araştırmaya göre; aktif olarak şarj veya deşarj olmayan sistemler bile bekleme anında ciddi oranlarda elektrik çekmeye devam ediyor.

BEKLEME TÜKETİMİ 4 WATT İLE 64 WATT ARASINDA DEĞİŞİYOR

İncelemelerde sistemlerin pasif konumdayken inverter, enerji yönetim birimi ve diğer elektronik aksamlarını çalışır tutmak adına şebekeden çektiği güç ölçüldü. Test edilen en verimli cihaz bekleme modunda saatte yalnızca 4 watt tüketirken, verimliliği en düşük sistemde bu değer 64 watta kadar çıktı. Araştırmacılar, iki cihaz arasında 16 kata ulaşan devasa bir güç tüketim farkı bulunduğunu açıkladı.

YILLIK MALİYET FARKI 200 EURO'YU BULUYOR

Gece boyunca ya da bataryanın devreye girmediği saatlerde arka planda devam eden bu tüketim, uzun vadede sistem verimliliğini doğrudan düşürüyor. HTW Berlin'in hesaplamalarına göre; 2026 yılı test sonuçlarında birinci olan sistem ile sonuncu sistem arasındaki yıllık işletme maliyeti farkı yaklaşık 200 euro seviyesine erişiyor. Bu durum, batarya yatırımı yapılırken yalnızca kapasite ve maksimum güce bakmanın yanı sıra bekleme tüketiminin de hesaba katılması gerektiğini gösteriyor.

SİSTEM VERİMLİLİĞİNDE FOX ESS İLK SIRADA

Testlerde cihazlar Sistem Performans İndeksi (SPI) ölçütlerine göre 5 kW ve 10 kW kategorilerinde değerlendirildi. 10 kW hibrit inverter sınıfında Fox ESS (PQ-H3-Ultra-10.0 ve EQ3300-5 kombinasyonu) yüzde 97 SPI değeriyle birinciliği elde etti. Fox ESS'i sırasıyla RCT Power ve Energy Depot takip ederken; Fronius ile Kostal-BYD ikilisi yüzde 95'in üzerinde başarı sağladı. Testin son sırasında yer alan sistem ise yüzde 89,3 SPI değeriyle G verimlilik sınıfında kaldı.

TEPKİ SÜRELERİNDE 13 SANİYEYİ AŞAN FARK

Cihazların evdeki anlık yük değişimlerine karşı gösterdiği tepki sürelerinde de büyük aralıklar tespit edildi. Energy Depot ve RCT Power sistemleri tüketim değişikliklerini yaklaşık 0,2 saniyede dengelerken, bazı cihazlarda bu süre 13 saniyenin üzerine çıktı. Uzmanlar; doğru sistem seçiminde batarya ve inverter verimliliği, tepki süresi ile enerji yönetim özelliklerinin bir bütün olarak incelenmesini tavsiye ediyor.