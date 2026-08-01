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Schengen serbest dolaşımının geçici olarak askıya alınmasının arka planında, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk bölgesi Ceuta’da yaşanan devasa göçmen krizi yer alıyor.

Perşembe günü Fas topraklarından hareket eden dev kalabalıklar birkaç saat içinde şehre akın etti. Ceuta yetkililerinin paylaştığı verilere göre şehre yaklaşık 60 bin göçmen giriş yaptı. Bu durum, kentin 2021 yılından bu yana tanıklık ettiği en büyük toplu geçiş olarak kayıtlara geçti.

TARAJAL PLAJI'NDA KAOS: BİLANÇO 34 ÖLÜYE YÜKSELDİ

Ceuta'nın Tarajal plajında çekilen görüntüler, facianın ve yaşanan kaosun boyutunu gözler önüne serdi. Dalgakıranlar ile sınır yolları arasında koşuşan büyük kalabalıkların yer aldığı görüntülerde, yeni gelenlerin çoğunluğunun gençlerden oluştuğu görüldü.

Ancak boğulma ve aşırı bitkinlik riskiyle dolu bu tehlikeli yolculukta çocuklu kadınların ve ailelerin de yer aldığı kaydedildi. İspanya İçişleri Bakanlığı, cuma öğleden sonra itibarıyla krizdeki ölü sayısının 34'e yükseldiğini açıkladı.

KARAR ZİRVEDE ALINDI: MELONİ, TAJANİ VE SALVİNİ DUYURDU

İtalya İçişleri Bakanlığı, İspanya ile olan tüm deniz ve hava sınırlarının kapatılması talimatını vererek iki ülke arasındaki Schengen serbest dolaşımını resmi olarak durdurdu.

Sürecin diplomatik ve hukuki adımları ise şu şekilde gelişti:

İLK DUYURU

Kararı perşembe akşamı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Başbakan Yardımcıları Antonio Tajani ve Matteo Salvini kamuoyuna açıkladı.

Resmi onay: Karar, Göç Analizi ve Sınır Güvenliği Komitesi’nin teknik değerlendirmelerine dayanarak, cuma günü İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi başkanlığında düzenlenen toplantıda resmen onaylanarak yürürlüğe girdi.

