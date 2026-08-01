Yeniçağ Gazetesi
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Dünya tarihinde ilk kez bu kadar yüksek: Sıcaklıklarda kırmızı alarm

Dünya genelinde ölçülen en yüksek küresel günlük ortalama yüzey hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı. Açıklanan verilere göre mevcut sıcaklık artış trendinin sürmesi halinde, 2026 yılının tarihin en sıcak yılı olarak rekorlar kitabına girmesi bekleniyor.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Hava Forumu X hesabından paylaşılan incelemeye göre dünya genelinde iklim verileri açısından kritik bir eşik daha geride kaldı.

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Elde edilen son verilere göre, dünya tarihinde bugüne kadar ölçülmüş en yüksek küresel günlük ortalama yüzey hava sıcaklığı değerine ulaşıldı.

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Mevcut sıcaklık artış ivmesinin bu şekilde devam etmesi durumunda, 2026 yılının tüm zamanların en sıcak yılı unvanını alarak rekorlar kitabına adını yazdıracağı ifade ediliyor.

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Paylaşılan verilerde, 1979 ile 2026 yılları arasındaki uzun dönemi kapsayan günlük küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı değişimleri mercek altına alındı.

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Küresel ölçekte (90° Güney – 90° Kuzey enlemleri ile 0 – 360° Doğu boylamları arasında) gerçekleştirilen ölçümlerde, geçmiş döneme ait üç ayrı referans aralığının ortalamaları temel alındı.

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Bu kapsamda 1979–2000 dönemi ortalaması, 1981–2010 dönemi ortalaması, 1991–2020 dönemi ortalaması iklimsel karşılaştırma standartları olarak yer buldu.

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2008 yılından 2025 yılına kadar olan tüm geçmiş yılların günlük sıcaklık eğrileri ile 2026 yılının seyri karşılaştırmalı olarak incelendi.

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Ocak, Mart, Mayıs ve Temmuz aylarını kapsayan süreçte 2026 yılına ait sıcaklık değerlerinin, geçmiş tüm yılların ve tarihî ortalamaların belirgin şekilde üzerinde seyrettiği görüldü.

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Söz konusu küresel sıcaklık rekoruna ilişkin teknik veriler ve görselleştirmeler şu kaynaklara dayanmakta:

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Veri Seti: ECMWF Reanalysis v5 (ERA5)

Veri Kaynağı: C3S (Copernicus İklim Değişikliği Servisi)

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Küresel ölçekte yaşanan bu sıcaklık artışının ve rekor seviyelerin seyri yakından takip edilmeye devam ediyor.

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