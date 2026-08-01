Şehirlerarası otobüslerde bir dönem sona eriyor: Artık ücretli olacak

Şehirlerarası otobüs yolculuklarının simgesi haline gelen ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor. Akaryakıt, otoyol, köprü, bakım giderleri ve internet uygulamalarının yüksek komisyon oranları altında ezilen otobüs firmaları radikal kararlar almaya başladı. Birçok firmada kek ve bisküvi dağıtımı kaldırılırken, sektör temsilcilerinden ezber bozan bir uyarı geldi: "Yakında otobüslerde su ve meşrubatlar da uçaktaki gibi parayla satılacak!" İşte otobüs sektöründeki krizin ve beklenen yeni dönemin tüm detayları...