Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Şehirlerarası otobüslerde bir dönem sona eriyor: Artık ücretli olacak

Şehirlerarası otobüslerde bir dönem sona eriyor: Artık ücretli olacak

Şehirlerarası otobüs yolculuklarının simgesi haline gelen ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor. Akaryakıt, otoyol, köprü, bakım giderleri ve internet uygulamalarının yüksek komisyon oranları altında ezilen otobüs firmaları radikal kararlar almaya başladı

Kaynak: İHA
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Şehirlerarası otobüslerde bir dönem sona eriyor: Artık ücretli olacak - Resim: 1

Şehirlerarası otobüs yolculuklarının simgesi haline gelen ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor. Akaryakıt, otoyol, köprü, bakım giderleri ve internet uygulamalarının yüksek komisyon oranları altında ezilen otobüs firmaları radikal kararlar almaya başladı. Birçok firmada kek ve bisküvi dağıtımı kaldırılırken, sektör temsilcilerinden ezber bozan bir uyarı geldi: "Yakında otobüslerde su ve meşrubatlar da uçaktaki gibi parayla satılacak!" İşte otobüs sektöründeki krizin ve beklenen yeni dönemin tüm detayları...

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Şehirlerarası otobüslerde bir dönem sona eriyor: Artık ücretli olacak - Resim: 2

"Mazot 80 Lira, Motor Yaptırmak 600 Bin Lira!"

Artan maliyetler karşısında otobüs işletmecilerinin çaresiz kaldığını belirten Kars Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Mustafa Kıransal, sektörün içinde bulunduğu zor tabloyu şu sözlerle özetledi:

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Şehirlerarası otobüslerde bir dönem sona eriyor: Artık ücretli olacak - Resim: 3

"Otobüsçüler can çekişiyor, otobüsçülerde can kalmadı. Kars - İstanbul arası 1.500 kilometre ve bilet sadece 2.100 TL. Yolcu bedava, nasıl dondurma versin, nasıl kek versin ama yine biz az da olsa ikram dağıtıyoruz.

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Şehirlerarası otobüslerde bir dönem sona eriyor: Artık ücretli olacak - Resim: 4

Mazot 80 lira. Kars’tan İstanbul’a 5-6 bin lira sadece köprü ve otoyol parası. İkramlarda kısıtlama devam ediyor. Bir yıldır kaldırıldı kek ve bisküvi dağıtımı. Girdiler ucuz, çıktılar pahalı.

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Şehirlerarası otobüslerde bir dönem sona eriyor: Artık ücretli olacak - Resim: 5

Bir lastik 30 bin lira. Bir motor yaptırmak 600 bin lira. Motoru bırak ustayı getiremiyorsun, 50 bin lira vermeden usta gelmiyor bile."

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Şehirlerarası otobüslerde bir dönem sona eriyor: Artık ücretli olacak - Resim: 6

Online Bilet Uygulamalarına Komisyon Sitemi

Türkiye Otobüs İşletmecileri Federasyonu (TOFED) Malatya Şube Başkanı ve Malatya Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Eyüp Fatih Bay da masrafların katlandığına dikkat çekerek bilet satışı yapan online uygulamaların firmalara ciddi bir yük bindirdiğini söyledi.

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Şehirlerarası otobüslerde bir dönem sona eriyor: Artık ücretli olacak - Resim: 7

Bilet satış platformlarının hiç risk almadan yüksek pay kestiğini vurgulayan Bay, şu ifadeleri kullandı:

"Araçlar boş gidip geliyor, yolcu yok. Yazıhaneciler de perişan, bitti, otobüsçüler de bitiyor. Yine iyi otobüslerde sıcak soğuk ikram veriliyor. Seyahat uygulamaları yüzde 13 komisyon alıyor, hiç ellerini sıcaktan soğuğa vurmadan.

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Şehirlerarası otobüslerde bir dönem sona eriyor: Artık ücretli olacak - Resim: 8

Millet de sağ olsun firmada aynı fiyat olmasına rağmen uygulamalardan bilet alıyor. Boş kalırsa otobüsçüler de her yerden, ikramdan kısıyor. Masraflar yüksek. Uygulamalar bilet firmalarına parayı 20 gün sonra gönderiyor."

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Şehirlerarası otobüslerde bir dönem sona eriyor: Artık ücretli olacak - Resim: 9

"Otobüslerde Parayla İkram Dönemi Başlayacak!"

Maliyetlerin bu şekilde seyretmesi durumunda tıpkı uçak seyahatlerinde olduğu gibi otobüslerde de ücretli ikram modeline geçileceğini belirten Eyüp Fatih Bay, yolcuları uyardı:

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Şehirlerarası otobüslerde bir dönem sona eriyor: Artık ücretli olacak - Resim: 10

"Uçakta su satılıyor. Otobüslerde parayla ikram dönemi başlayacak. Her şey kendiliğinden pahalanıyor. Otobüslerde suyu parayla satarlarsa kimse şaşırmasın."

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