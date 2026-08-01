Egea'yı geride bıraktı: Tam 80 bin 900 TL daha ucuza satılıyor

Türkiye'de sıfır otomobil satın almayı planlayan birçok kişi, Fiat, Renault, Hyundai, Skoda ve Toyota gibi markaların güncel fiyat listelerini yakından takip ediyor. Fiyat-performans karşılaştırmalarının öne çıktığı bu dönemde Renault ile Fiat'ın güncel listelerinde dikkat çeken bir fiyat farkı ortaya çıktı.