Türkiye'de sıfır otomobil satın almayı planlayan birçok kişi, Fiat, Renault, Hyundai, Skoda ve Toyota gibi markaların güncel fiyat listelerini yakından takip ediyor. Fiyat-performans karşılaştırmalarının öne çıktığı bu dönemde Renault ile Fiat'ın güncel listelerinde dikkat çeken bir fiyat farkı ortaya çıktı.
Egea'yı geride bıraktı: Tam 80 bin 900 TL daha ucuza satılıyor
Sıfır otomobil almayı planlayanlar için güncel fiyat listeleri dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. İki popüler sedan modeli arasında oluşan 80 bin 900 TL'lik fiyat farkı, otomobil alıcılarının tercihlerini yeniden gündeme taşıdı. Güncellenen listelerde kampanyalı fiyatlar da netleşti.Kaynak: Haber Merkezi
Renault ve Fiat'ın 1 Ağustos 2026 tarihli güncel fiyat listeleri incelendiğinde, Renault Megane Sedan'ın bir versiyonunun Fiat Egea Sedan'ın bir versiyonundan 80.900 TL daha uygun fiyatla satıldığı görüldü.
Megane Sedan, Egea Sedan'dan 80.900 TL daha ucuz
Renault'nun fiyat listesine göre Touch 1.3 TCe 140 bg Megane Sedan modeli 1.841.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.
Fiat'ın kampanyalı fiyat listesinde ise Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel Egea Sedan modeli 1.921.900 TL'den alıcı bekliyor.
Böylece söz konusu Megane Sedan, bu Egea Sedan versiyonundan 80.900 TL daha uygun fiyatıyla öne çıkıyor.
Öte yandan Renault fiyat listesinde yer alan diğer Megane Sedan versiyonlarının tamamı ise Fiat Egea Sedan'ın diğer versiyonlarından daha yüksek fiyatla satışa sunuluyor.
Fiat Egea Sedan güncel fiyat listesi
Easy 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR DizelListe fiyatı: 1.499.900 TL
Kampanyalı fiyat: 1.369.900 TL
Easy 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR DizelListe fiyatı: 1.859.900 TL
Kampanyalı fiyat: 1.759.900 TL
Urban 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR DizelListe fiyatı: 1.599.900 TL
Kampanyalı fiyat: 1.459.900 TL
Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR DizelListe fiyatı: 1.951.900 TL
Kampanyalı fiyat: 1.851.900 TL
Lounge 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR DizelListe fiyatı: 1.674.900 TL
Kampanyalı fiyat: 1.529.900 TL
Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR DizelListe fiyatı: 2.021.900 TL
Kampanyalı fiyat: 1.921.900 TL
Renault Megane Sedan güncel fiyat listesi
Touch 1.3 TCe 140 bg: 1.841.000 TL
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 2.199.000 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 2.349.000 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 2.699.000 TL
Fiat ve Renault, Egea Sedan ve Megane Sedan'ın yanı sıra farklı segmentlerde de birçok modeli satışa sunuyor. Otomobil satın almadan önce markaların güncel kampanyalarının ve fiyat listelerinin detaylı şekilde incelenmesi tavsiye ediliyor.