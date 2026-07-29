Yurt dışı seyahati planlayanlar için vize kurallarında dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne uyum süreci kapsamında Türk vatandaşlarından vize isteme kararı almasıyla birlikte, Türk pasaportuyla Avrupa'da vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı 10'a düşecek. Bu gelişme, vizesiz gidilebilen ülkeler listesini yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı.
İşte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler: Liste güncellendi
Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkeler listesi güncellendi. Karadağ'ın vize kararı sonrası gözler yeniden yurt dışı seyahatlerine çevrildi. Avrupa'dan Asya'ya, Güney Amerika'dan Afrika'ya kadar hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor? İşte güncel liste ve tüm detaylar.Kaynak: Diğer
İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülkeler Türk pasaportuyla birçok ülkeye vizesiz seyahat etmek hâlâ mümkün.
Yeni uygulama yalnızca Türkiye'yi değil, Çin ve Rusya'yı da kapsayacak.
Asya'da Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Moğolistan, Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Tayland, Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler arasında yer alıyor.
AVRUPA'DA VİZESİZ SEYAHAT SEÇENEKLERİ AZALIYOR
Karadağ'ın da vize uygulamasına geçmesiyle birlikte Türk vatandaşlarının Avrupa'da vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı daha da azalmış olacak.
Avrupa Birliği'ne katılan birçok ülke de geçmiş yıllarda ortak vize politikasına geçerek Türk vatandaşlarından vize istemeye başlamıştı.
Türkiye ise Avrupa Birliği ile 2013 yılında başlattığı vize serbestisi sürecinde belirlenen kriterlerin tamamını henüz karşılayamadığı için Schengen bölgesine yönelik vize uygulaması devam ediyor.
Türkiye'nin komşularından Suriye'ye harç ödenerek giriş yapılabilirken, Irak belirli yaş grubundaki Türk vatandaşlarından vize talep ediyor.
Güney Amerika, Türk vatandaşlarının en rahat seyahat edebildiği bölgelerden biri olmayı sürdürüyor. Kıtadaki 13 ülkenin 10'una vizesiz giriş yapılabiliyor.
BU ÜLKELER VİZE İSTİYOR
Dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında bulunan Çin, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş, Türk vatandaşlarından vize talep ediyor.
Kuzey Amerika'da ise ABD ve Kanada vize uygulamasını sürdürürken, Meksika'ya elektronik vize (e-vize) ile giriş yapılabiliyor.
Afrika'da son yıllarda karşılıklı vize muafiyeti anlaşmaları artsa da kıtadaki ülkelerin yarısından fazlası Türk vatandaşlarından hâlâ vize istiyor.
YURT DIŞINA ÇIKACAKLAR GÜNCEL KURALLARI KONTROL ETMELİ
Karadağ'ın aldığı son karar, Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkeler listesini yeniden gündeme taşırken, uzmanlar seyahat planı yapacak vatandaşların gitmeyi düşündükleri ülkenin güncel vize uygulamalarını mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor.
Özellikle Avrupa'da vize politikalarının zaman zaman değişebilmesi nedeniyle, seyahat öncesinde ilgili ülkenin resmi makamlarından güncel giriş şartlarının doğrulanması önem taşıyor.