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Ulaşım İstanbul tarafından yapılan resmi açıklamada, 2 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sürecinde adayların ve sınav görevlilerinin mağduriyet yaşamaması adına toplu ulaşımın ücretsiz sağlandığı bildirildi.

Yapılan duyuruda ücretsiz ulaşım saatleri şu ifadelerle açıklandı:

"2 Ağustos Pazar günü yapılacak olan (ALES) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girecek vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri sınav yerlerine ulaşım için sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek, sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecektir."

BELGELERİNİZİ GÖSTERMENİZ YETERLİ

İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve hatlarda geçerli olacak bu uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşların, turnikelerden veya görevlilerden geçerken Sınav Giriş Belgesi ya da Görevli Belgesi göstermeleri yeterli olacak.