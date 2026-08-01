Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi ABD vizesinde devrim gibi karar: 50 ülkenin vatandaşından isteyecekler

ABD vizesinde devrim gibi karar: 50 ülkenin vatandaşından isteyecekler

ABD Dışişleri Bakanlığı, vize süreçlerinde ezber bozan yeni kararını açıkladı! Çoğunluğu Afrika kıtasında yer alan 50 ülkenin vatandaşlarını kapsayan vize teminatı programı 3 Ağustos itibarıyla kalıcı hale getiriliyor.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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ABD vizesinde devrim gibi karar: 50 ülkenin vatandaşından isteyecekler - Resim: 1

ABD Dışişleri Bakanlığı, vize süreçlerinde ezber bozan yeni kararını açıkladı! Çoğunluğu Afrika kıtasında yer alan 50 ülkenin vatandaşlarını kapsayan vize teminatı programı 3 Ağustos itibarıyla kalıcı hale getiriliyor. B1 ve B2 tipi iş ve turizm vizelerini hedef alan düzenlemeyle başvurularda 20 bin dolara kadar teminat talep edilebilecek. ABD’den süresi içinde ayrılanlar parasını geri alabilecek. İşte vize başvuru şartlarını zorlaştıran dev kararın tüm ayrıntıları...

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ABD vizesinde devrim gibi karar: 50 ülkenin vatandaşından isteyecekler - Resim: 2

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Federal Sicil’de yayımlanan resmi düzenlemeyle birlikte 2025 yılında pilot uygulama olarak başlatılan vize teminatı sistemi kalıcı hale getirildi.

Pilot dönemde başvuru sahiplerinden 5 bin, 10 bin veya 15 bin dolar teminat istenebilirken, yeni düzenleme ile şartlar daha da ağırlaştırıldı:

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ABD vizesinde devrim gibi karar: 50 ülkenin vatandaşından isteyecekler - Resim: 3

5 Bin Dolar Seçeneği İptal

En düşük teminat kategorisi olan 5 bin dolarlık seçenek tamamen yürürlükten kaldırıldı.

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ABD vizesinde devrim gibi karar: 50 ülkenin vatandaşından isteyecekler - Resim: 4

Tavan Limit 20 Bin Dolar

Konsolosluk görevlileri artık başvuru sahiplerinden 10 bin, 15 bin veya 20 bin dolar teminat yatırmalarını isteyebilecek.


Ülke Kapsamı

Düzenleme, 30’u Afrika kıtasında bulunan toplam 50 ülkenin vatandaşlarını kapsayacak.

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ABD vizesinde devrim gibi karar: 50 ülkenin vatandaşından isteyecekler - Resim: 5

Para İade Edilecek Ama Vize Garantisi Yok

Uygulamanın detaylarına göre teminat yatırmak vizenin kesin olarak verileceği anlamına gelmiyor. Teminat isteyip istememe veya tutarı belirleme kararı tamamen konsolosluk görevlilerinin takdirinde olacak.

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ABD vizesinde devrim gibi karar: 50 ülkenin vatandaşından isteyecekler - Resim: 6

ABD’li yetkililer, pilot uygulamadan elde edilen verilerin vize ihlallerini azalttığını savunarak şu kuralı vurguladı:

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ABD vizesinde devrim gibi karar: 50 ülkenin vatandaşından isteyecekler - Resim: 7

Geri Ödeme Şartı

Teminat yatırarak vize alan başvuru sahibi, belirlenen vize süresi dolmadan ABD’den ayrıldığı takdirde yatırdığı para kendisine tamamen geri ödeniyor.

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ABD vizesinde devrim gibi karar: 50 ülkenin vatandaşından isteyecekler - Resim: 8

Tepkiler Büyüyor: "Caydırıcı Ve Ayrımcı"

Donald Trump yönetiminin ulusal güvenliği gerekçe göstererek hayata geçirdiği sert göç politikaları ve vize tedbirleri hak savunucularının tepkisini çekti:

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ABD vizesinde devrim gibi karar: 50 ülkenin vatandaşından isteyecekler - Resim: 9

Göçmen Hakları Savunucuları

20 bin dolara varan astronomik teminat miktarlarının yasal yollarla seyahat etmek isteyen insanları caydıracağını ifade ediyor.

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ABD vizesinde devrim gibi karar: 50 ülkenin vatandaşından isteyecekler - Resim: 10

Ayrımcılık İddiası

Hak örgütleri, bu tür düzenlemelerin etnik azınlıklara yönelik ayrımcılığı ve ırksal profillemeyi teşvik ettiği görüşünde.

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ABD vizesinde devrim gibi karar: 50 ülkenin vatandaşından isteyecekler - Resim: 11

Genişleyen İncelemeler

Trump yönetimi yasa dışı göçü engellemek istediğini belirtse de bazı vize türlerinde başvuru ücretleri artırıldı, ayrıca göçmen ve vize adaylarına yönelik sosyal medya incelemeleri de genişletildi.

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