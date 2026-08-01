ABD Dışişleri Bakanlığı, vize süreçlerinde ezber bozan yeni kararını açıkladı! Çoğunluğu Afrika kıtasında yer alan 50 ülkenin vatandaşlarını kapsayan vize teminatı programı 3 Ağustos itibarıyla kalıcı hale getiriliyor. B1 ve B2 tipi iş ve turizm vizelerini hedef alan düzenlemeyle başvurularda 20 bin dolara kadar teminat talep edilebilecek. ABD’den süresi içinde ayrılanlar parasını geri alabilecek. İşte vize başvuru şartlarını zorlaştıran dev kararın tüm ayrıntıları...
ABD vizesinde devrim gibi karar: 50 ülkenin vatandaşından isteyecekler
ABD Dışişleri Bakanlığı, vize süreçlerinde ezber bozan yeni kararını açıkladı! Çoğunluğu Afrika kıtasında yer alan 50 ülkenin vatandaşlarını kapsayan vize teminatı programı 3 Ağustos itibarıyla kalıcı hale getiriliyor.Cemile Kurel
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Federal Sicil’de yayımlanan resmi düzenlemeyle birlikte 2025 yılında pilot uygulama olarak başlatılan vize teminatı sistemi kalıcı hale getirildi.
Pilot dönemde başvuru sahiplerinden 5 bin, 10 bin veya 15 bin dolar teminat istenebilirken, yeni düzenleme ile şartlar daha da ağırlaştırıldı:
5 Bin Dolar Seçeneği İptal
En düşük teminat kategorisi olan 5 bin dolarlık seçenek tamamen yürürlükten kaldırıldı.
Tavan Limit 20 Bin Dolar
Konsolosluk görevlileri artık başvuru sahiplerinden 10 bin, 15 bin veya 20 bin dolar teminat yatırmalarını isteyebilecek.
Ülke Kapsamı
Düzenleme, 30’u Afrika kıtasında bulunan toplam 50 ülkenin vatandaşlarını kapsayacak.
Para İade Edilecek Ama Vize Garantisi Yok
Uygulamanın detaylarına göre teminat yatırmak vizenin kesin olarak verileceği anlamına gelmiyor. Teminat isteyip istememe veya tutarı belirleme kararı tamamen konsolosluk görevlilerinin takdirinde olacak.
ABD’li yetkililer, pilot uygulamadan elde edilen verilerin vize ihlallerini azalttığını savunarak şu kuralı vurguladı:
Geri Ödeme Şartı
Teminat yatırarak vize alan başvuru sahibi, belirlenen vize süresi dolmadan ABD’den ayrıldığı takdirde yatırdığı para kendisine tamamen geri ödeniyor.
Tepkiler Büyüyor: "Caydırıcı Ve Ayrımcı"
Donald Trump yönetiminin ulusal güvenliği gerekçe göstererek hayata geçirdiği sert göç politikaları ve vize tedbirleri hak savunucularının tepkisini çekti:
Göçmen Hakları Savunucuları
20 bin dolara varan astronomik teminat miktarlarının yasal yollarla seyahat etmek isteyen insanları caydıracağını ifade ediyor.
Ayrımcılık İddiası
Hak örgütleri, bu tür düzenlemelerin etnik azınlıklara yönelik ayrımcılığı ve ırksal profillemeyi teşvik ettiği görüşünde.
Genişleyen İncelemeler
Trump yönetimi yasa dışı göçü engellemek istediğini belirtse de bazı vize türlerinde başvuru ücretleri artırıldı, ayrıca göçmen ve vize adaylarına yönelik sosyal medya incelemeleri de genişletildi.