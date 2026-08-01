ABD vizesinde devrim gibi karar: 50 ülkenin vatandaşından isteyecekler

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Federal Sicil’de yayımlanan resmi düzenlemeyle birlikte 2025 yılında pilot uygulama olarak başlatılan vize teminatı sistemi kalıcı hale getirildi.

Pilot dönemde başvuru sahiplerinden 5 bin, 10 bin veya 15 bin dolar teminat istenebilirken, yeni düzenleme ile şartlar daha da ağırlaştırıldı: