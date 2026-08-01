Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım birbirine girdi: Loca krizi mahkemede, Yıldırımdan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım birbirine girdi: Loca krizi mahkemede, Yıldırımdan ilk açıklama

Fenerbahçe’de loca gerilimi tırmanıyor. Locası iptal edilen eski yönetici Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı mahkemeye verdi. Bunun üzerine sessizliğini bozan Aziz Yıldıırm’dan çok konuşulacak açıklama geldi.

Kaynak: Diğer
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Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım birbirine girdi: Loca krizi mahkemede, Yıldırımdan ilk açıklama - Resim: 1

Fenerbahçe yönetimi loca konusunda harekete geçmiş ve Acun Ilıcalı’nın locasını iptal etmişti.

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Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım birbirine girdi: Loca krizi mahkemede, Yıldırımdan ilk açıklama - Resim: 2

Fenerbahçeli yetkililer, iptal edilen locanın stadyumun orta noktasında bulunduğunu ve bundan sonra “Başkanlık Locası” olarak kullanılacağını belirtti.

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Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım birbirine girdi: Loca krizi mahkemede, Yıldırımdan ilk açıklama - Resim: 3

Bu gelişmenin ardından, Ilıcalı hakkını hukuki yollardan arama kararı aldı. Eski Fenerbahçe asbaşkanı Acun Ilıcalı, ücretini ödediği locasının kanunsuz bir şekilde elinden alındığını söyleyerek Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım'ı mahkemeye verdi.

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Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım birbirine girdi: Loca krizi mahkemede, Yıldırımdan ilk açıklama - Resim: 4

Aziz Yıldırım'a karşı mahkeme sürecini başlatan Ilıcalı'nın, resmi dava dilekçesini sunduğu öğrenildi.

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Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım birbirine girdi: Loca krizi mahkemede, Yıldırımdan ilk açıklama - Resim: 5

Bunun üzerine Ilıcalı'ya cevap veren Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamada bulundu. Yıldırım, mahkeme olayı hakkında şunları söyledi:

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Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım birbirine girdi: Loca krizi mahkemede, Yıldırımdan ilk açıklama - Resim: 6

“Acun Ilıcalı, beni mahkemeye vermiş. Ah canım benim ya. İki yıl önce 9 milyon Euro'ya loca alındı.

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Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım birbirine girdi: Loca krizi mahkemede, Yıldırımdan ilk açıklama - Resim: 7

Kulübün paraya ihtiyacı varsa bunu doğrudan destek olarak verebilirdiniz. Reklam yapıldı, Mourinho getirildi; ardından gönderildi ve yaklaşık 10 milyon Euro'ya yakın tazminat ödendi.

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Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım birbirine girdi: Loca krizi mahkemede, Yıldırımdan ilk açıklama - Resim: 8

Bunun son iki ayını da biz karşıladık.

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Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım birbirine girdi: Loca krizi mahkemede, Yıldırımdan ilk açıklama - Resim: 9

Bütün bunlar Fenerbahçe'ye zarar vermedi mi? O loca ise benim değil, başkanlık makamının locasıdır.

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Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım birbirine girdi: Loca krizi mahkemede, Yıldırımdan ilk açıklama - Resim: 10

Gerekirse diğer localarla birlikte, kim başkan olursa onun kullanımında olacaktır.”

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