Fenerbahçe yönetimi loca konusunda harekete geçmiş ve Acun Ilıcalı’nın locasını iptal etmişti.
Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım birbirine girdi: Loca krizi mahkemede, Yıldırımdan ilk açıklama
Fenerbahçe’de loca gerilimi tırmanıyor. Locası iptal edilen eski yönetici Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı mahkemeye verdi. Bunun üzerine sessizliğini bozan Aziz Yıldıırm’dan çok konuşulacak açıklama geldi.Kaynak: Diğer
Fenerbahçeli yetkililer, iptal edilen locanın stadyumun orta noktasında bulunduğunu ve bundan sonra “Başkanlık Locası” olarak kullanılacağını belirtti.
Bu gelişmenin ardından, Ilıcalı hakkını hukuki yollardan arama kararı aldı. Eski Fenerbahçe asbaşkanı Acun Ilıcalı, ücretini ödediği locasının kanunsuz bir şekilde elinden alındığını söyleyerek Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım'ı mahkemeye verdi.
Aziz Yıldırım'a karşı mahkeme sürecini başlatan Ilıcalı'nın, resmi dava dilekçesini sunduğu öğrenildi.
Bunun üzerine Ilıcalı'ya cevap veren Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamada bulundu. Yıldırım, mahkeme olayı hakkında şunları söyledi:
“Acun Ilıcalı, beni mahkemeye vermiş. Ah canım benim ya. İki yıl önce 9 milyon Euro'ya loca alındı.
Kulübün paraya ihtiyacı varsa bunu doğrudan destek olarak verebilirdiniz. Reklam yapıldı, Mourinho getirildi; ardından gönderildi ve yaklaşık 10 milyon Euro'ya yakın tazminat ödendi.
Bunun son iki ayını da biz karşıladık.
Bütün bunlar Fenerbahçe'ye zarar vermedi mi? O loca ise benim değil, başkanlık makamının locasıdır.
Gerekirse diğer localarla birlikte, kim başkan olursa onun kullanımında olacaktır.”